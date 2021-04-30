以色列北部舉行疫情爆發後首個大型宗教活動，惟昨天發生人踩人事件，造成至少45人死亡，另有約150人受傷，其中18人情況嚴重，死傷者中包括兒童。據報當時有約10萬名正統猶太教教徒在被視為聖地的莫蘭山（Mount Meron）慶祝篝火節，遠超當局設定的一萬人上限，結果樂極生悲釀成該國歷來最嚴重的一次災難。

民眾前晚聚集在事發的場所慶祝，他們祈禱、唱歌及跳舞。在事發前拍攝的影片顯示，場內民眾在臨時搭建的看台上跟隨音樂舞動，氣氛熱鬧。及至昨凌晨1時，民眾離開會場時，據報有人在前往一條鐵面的狹窄斜道時，在梯級上跣倒，引發人踩人。

疑跣腳引發「人肉雪崩」

最初有報道指看台崩塌，之後官方確認發生人踩人意外。以色列緊急醫療救護組織紅色大衞之星則指，現場過度擠擁發生推撞引發意外。目擊者指事情發生在一瞬間，有人跌倒，然後互相踐踏。有民眾在通道上窒息及被踩，部份人甚至在廣播呼籲民眾散開時，才知悉有意外發生，當地新聞網站Ynet形容情況似「人肉雪崩」。有救援人員稱數十人跌倒在其他人上面，大部份人失去知覺。社交媒體上的影片顯示，有人從鐵皮之間的空隙爬出，以避過災難。

36歲的卡茨說：「我們正準備入內跳舞，突然看見紅色大衞之星的人湧入，之後又看見有些小朋友在接受心肺復蘇。」

救援人員在現場設立救護中心，紅色大衞之星稱當場就有38人證實死亡。有影片顯示，屍體以銀箔急救毯或膠袋包住，放在擔架上，部份更只放在地上。當局出動250架救護車及六架直升機移離傷者。電視片段顯示，現場散佈民眾的物品，包括鞋、帽、膠樽及其他垃圾。混亂中當地手機網絡垮下，令家長難找回失散子女。

數百人拒撤離與警衝突

警方在事後終止整個活動，並安排所有參加者離開，同時在附近設路障，避免有其他人進入現場。不過仍有數百人拒絕離開，並與警方衝突。交通部亦停止附近的道路工程，讓救護車及載有朝聖者的巴士離開。

以色列總理內坦亞胡將明天定為全國哀悼日，事發後到場視察，指仍有大批死者未確認身份，希望不要在網上傳播流言，當局會準備一個全面、認真及深入的調查，以確保災難不會再發生。他較早前稱意外為「可怕的災難」，並在Twitter發文，指所有人都為死傷者祈禱，及支持在現場的救援人員。美國白宮及歐盟亦就事件表示慰問。

莫蘭山被猶太人視為聖地，是他們每年朝聖的地方。據報場內已被劃分為不同區域以控制人群，惟仍發生悲劇，外界質疑當局安排失當，甚至有疏忽之嫌。司法部宣佈展開調查，據報警方已拘捕兩名人士，指控他們在人踩人事件前妨礙維持秩序。

《耶路撒冷郵報》/英國廣播公司