印度周六公佈單日新增確診達401,993宗，再創當地及全球國家計單日新個案的紀錄，亦是全球首個國家單日確診突破40萬宗。國內累計個案逾1900萬宗，染疫死亡人數亦增加3500多人、至21萬多。

第二波疫情奪去多少條生命似乎難以點算，正規喪葬地點火化遺體的空間已經爆滿，柴堆逐漸蔓延到公園、停車場。有火葬場表示要處理的遺體比平時多10倍，悲痛的遺屬們擠在一起，要先取號碼牌再輪候讓親人遺體火化，甚至因而發生爭執。更可怕的是印度官方公佈的數字，相信遠遠未反映到真實慘況。

新德里喪葬場用以火化的柴火徹夜不息，遺體以恐怖的速度堆積，西馬普里火葬場(Seemapuri crematorium)的主管吉特(Jitender Singh Shunty)說︰「在疫情之前，我們每天火化8至10人，現在我們每天要火化100至120人。」場地不敷應用，唯有把火葬柴堆推到停車場，空間太少、遺體太多，家屬們要先取號碼牌再等候親友火化。

火葬場處理遺體比平時多10倍

工作人員不停工作，有人累得靠在牆邊入睡，他們除了火化遺體，也會幫忙安慰家屬。吉特說︰「過去5小時我們已火化了55具遺體，今天應該會達到100具。我累了，但現在不是喊累的時候，這是為國家、為大家服務的時候。」吉特工作中最難過的是見到年輕人病逝，「我們見過有些家庭一下子失去2至3名年輕家人，我不知道到底德里是怎樣了，真的令人灰心沮喪。」

孟買52歲喪葬工人賽義德(Sayyed Munir Kamruddin)說他跟同事不停工作埋葬死者，「我不怕病毒，我憑着勇氣工作，勇氣而非恐懼。這是我們唯一的工作。」

印度有超過21萬人染疫喪生，其中德里過去一星期已火化超過600人，比官方公佈的數字多一倍，顯示官方嚴重漏報真實的死亡數字。有醫療專家相信，實際數字是官方公佈的10倍。官方數據亦顯示第二波疫情中，年輕人染病的數字跟第一波相若，但有專家及醫護人員都表示，無論是確診抑或死亡個案，年輕人都受到嚴重衝擊。

多個邦與城市都實施新的防疫措施並關閉商店，希望遏止疫情蔓延。總理莫迪已批准新建數百間生產氧氣的工廠，同時會採購10萬部流動式製氧機。國際救援物資亦正陸續送往印度應急，當局估計到本月中應該有足夠氧氣供應全國所需。

政府抗疫不力兼緩慢令國民無助憤怒

政府反應緩慢，抗疫不力，令民眾感到無助、沮喪和憤怒。吉特說︰「情況還會轉差，因為德里缺乏氧氣、病床、呼吸機。我十分憤怒，同時感到內疚，因為我無能為力。應該處理這事情的人卻不作為，他們作出了承諾卻不見蹤影。」

《華盛頓郵報》專欄作家杜特（Barkha Dutt）居於印度的父親亦在這波疫情中病逝，她滿腔憤怒，感到被政府和政客背叛，「我父親給我的最後遺言是︰我感到窒息、請給我治療。我已盡了力。」

印度周六起為所有18歲以上民眾注射疫苗，但印度的疫苗庫存不足，不少民眾亦在社交網投訴，指無法在網上預約，相關網頁不斷出錯，政府數據顯示有800萬人已登記，但未知有多少人實際上成功預約。疫苗計劃已1月開始以來，有9%人已接種一劑疫苗。

美國有線新聞網絡/路透社

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