（北美通訊）美國政府6月將公開一份針對「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena）的報告，一名與曾參與美國國防部「先進航天科技威脅識別計劃」（Advanced Aerospace Threat Identification Program）的前頂目主管預言，該報告內容相當震撼，並反映美國情報機構對外太空生物的評估能力之弱，災難程度堪比「911」恐襲。

前五角大樓調查人員埃利桑多（Luis Elizondo）日前接受英國《太陽報》（The Sun）美國版訪問表示，天空上肯定存在不明物體，「但我們不知道它是甚麼、怎樣運作、它怎樣做得到、它的目的，以及有誰隱藏在背後，我們對它一無所知」。他續指，「如果報告指出，這些在外太空的敵人，擁有遠超我們的技術，那麼我們的情報機關所面對的情報失誤，災難程度將好比『911』恐襲」。

該報告是前總統特朗普在離任前，要求國防部在180天內向國會呈交的工作之一。埃利桑多補充，「『911』的災難調查報告，總共花了三年時間才完成，我不肯定（國防部）在180天內能否交出一份符合國會要求的詳盡報告」，他解釋，美國政府有關UFO資料可能已積存十多年，整理需時而且困難。

埃利桑多在2017年離開國防部後，嘗試向外界指出，應該把外太空生物視為「國家安全問題」，令公眾關注UFO有可能是來自敵對國家的威脅。他指出，當局曾發現一艘不明飛行物體，以平均時速1.1萬英哩在空中𣊬間轉向，如果以地球最先進的技術來比較，「我們以同樣的速度右轉，起碼要用上半個俄亥俄州的面積（才完成轉向）」。

埃利桑多指，這份備受UFO發燒友期待的報告，內容將包括2004年被海軍形容為「Tic-Tac糖」（Tic-Tac Shaped）的飛行物體、2014年包裹立方體的球形（Cubes within Spheres）飛行物體，以及備受世界關注的神秘黑三角（Mysterious Black Triangles）事件，屆時或可揭開部份UFO真面目。

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