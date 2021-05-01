要找政府高官，一般都可能要經歷重重關卡，英國首相理應也不例外。不過，實情偏偏相反，英國傳媒近日重新發現，約翰遜的手機號碼其實早已「公告天下」，過去15年來一直在網上公開，任何人都可隨意獲得。事件經廣泛報道後，約翰遜似乎終於更改了手機號碼。

當年公開手機號碼 冀記者多聯絡

英媒近日披露，約翰遜早在2006年已經自行公開手機號碼，當時他仍是影子高等教育次官，曾經在一份新聞稿內寫下自己的手機號碼，旨在鼓勵記者聯絡他，不料該份文件在網上公開，並一直保持至今。

英國天空新聞經查證後，確認手機號碼確實屬於約翰遜本人。首相府未就報道作評論。

約翰遜的手機近日備受外界關注，主因是他與「電器大王」戴森（James Dyson）的短訊內容近期外洩。當中內容提到約翰遜承諾，如果戴森為英國生產呼吸機協助抗疫，可為他「解決」稅務問題，不用繳付額外稅項，另外約翰遜與沙地皇儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的短訊內容同樣曾洩露。

曾有人直接致電投訴 專家憂慮敵對國家竊聽

有報道指，英國內閣官員眼見約翰遜的短訊內容屢次洩露，基於安全考慮，建議約翰遜更改手機號碼。再加上今次報道，等同向全英國公開手機號碼，或可能為約翰遜帶來安全風險或滋擾等。有英國前任國家安全顧問提出，敵對國家和犯罪份子都有可能憑藉手機號碼，竊聽約翰遜的私人通話。

英國《泰晤士報》周六報道，曾經有人透過友人獲得約翰遜手機號碼，抱怨無法享受福利，而約翰遜竟然就此親自介入。

不過，如今經歷廣泛報道後，約翰遜看來終於都更改手機號碼。該報記者周五晚上嘗試致電他，聽筒只傳來機械錄音指：「此人的電話目前無法使用。 請稍後再試或發送短信。」

軍情六處前處長洛爾迪夫（Richard Dearlove）則指，像約翰遜這樣使用私人電話的做法其實不算罕見，不論是英國抑或外國，他們都往往會以不理想的方式使用私人手機，形容政客加上電話總會出現問題。

英國天空新聞/英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）