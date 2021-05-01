英國外交部宣佈，任命53歲外交官羅林斯（Menna Rawlings）出任英國駐法國大使，是英國歷來首名女性駐法國大使，夏季正式上任。這次調動後，英國派駐七大工業國組織（G7）以及中國、俄羅斯等各主要國家的大使全屬女性，被形容為女性外交官的里程碑。

羅林斯在1989年加入英國外交部，2015至2019年間曾擔任英國駐澳洲高級專員，其後返英負責英國脫歐後拓展全球關係的「環球英國」（Global Britain）計劃，她將取代現任大使黎偉略（Edward Llewellyn），成為英國駐法大使。

羅林斯2019年9月曾訪問香港，她當時表示參與多場會議，討論反送中運動局勢，她形容香港是迷人的城市，強調「一國兩制」對香港未來取得成功非常重要。外相藍韜文對羅林斯獲任命表示高興，稱期待與她合作。

近10年女性駐外大使領事增加逾倍

英國外交部昔日以不同國家文化有別、女性未必能輕易接觸社會各階層，以及女性駐外住宿將有困難為由，1946年以前甚至不聘用女性；到1973年，女性外交官如要結婚，也要馬上辭職；直至1987年戴卓爾夫人執政中後期，英國才出現首名已婚女性駐外大使。然而，英國外交部近年積極提拔女性，過去10年女性駐外大使或領事的數量，由22人急升至60人，近年更開始向主要國家派出女大使。

現時，英國駐美國、加拿大、德國、法國、意大利、日本，以至非G7成員的中國和俄羅斯大使均是女性，英國駐聯合國大使同樣是女性。另一些較重要的英國駐外官員也由女性出任，包括英國駐尼日利亞大使、英國駐肯亞大使、英國駐加拿大高級專員，以及英國駐澳洲高級專員等。

不過，英國至今只曾出現一名女性外相，她是貝理雅在2006年任命的外相貝嘉晴（Margaret Beckett），僅任職一年多便因貝理雅內閣倒台而離任，此後英國6任外相均是男性。

英國《衞報》/英國《每日郵報》

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