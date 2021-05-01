火星無人直升機「機智號」（Ingenuity）周五完成第四次試飛，美國太空總署（NASA）宣佈延長其任務執行時間至少一個月，將作火星車「毅力號」的空中前哨。

機智號原計劃於上周四試飛，但因軟件技術問題押後一天，但終於完成第四次試飛。今次試飛都較前三次更遠及持久，以平均每秒3.5米的速度，在5米的高度飛行兩分鐘，來回266米。

擬再進行3次試飛

NASA其後宣佈把「機智號」的任務期限延長至少一個月，以深入探索火星崎嶇的地形，並繼續幫助「毅力號」展開岩石採樣任務，找尋生命迹象。「機智號」料在未來數日作第五次試飛，飛往一個新地點後讓「毅力號」尾隨，並預計在今個月內再進行另外兩次試飛。

不過，由於「機智號」最初以在火星運作30日的目標來設計，之後能否成功再作試飛，要視乎零件有否損壞及能否正常運作。

首席工程師巴拉拉姆坦言，火星晚上的溫度介乎-130℃至-90℃，是「機智號」執行任務的限制。因它依賴的太陽能發熱器亦是以運作30日來設計，工程人員不確定「在部份零件損壞前，能捱過多少個結冰及融雪的周期」。

路透社/美聯社/法新社

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