美國首都華盛頓疑發生神秘「無形攻擊」事件，兩名官員不適，其中一人是在白宮外「受襲」，他們的症狀跟五年來在古巴、俄羅斯與中國幾十名美加外交與情報人員的「夏灣拿綜合症」相似，包括嚴重頭痛、暈眩和耳鳴等。白宮表示已就事件展開調查。

「無形攻擊」事件最先在古巴發生，派駐夏灣拿的美、加外交人員2016年下半年起發現有原因不明的不尋常健康問題。美國國家科學院之前做調查，曾指最大可能是「定向脈衝射頻能量」引致他們不適。美國中央情報局（CIA）、國務院與國防部都持續調查。

美國有線新聞網絡（CNN）前日報道，類似事件在美國本土也曾發生，其中一宗更在白宮南面橢圓形草坪（The Ellipse）附近發生，去年11月一名國安委員會官員在該處突然無端不適。多名熟知內情的消息人士承認，在如此接近白宮的地方發生這類無形攻擊是格外驚人。

國防部向國會滙報

另一宗則是前年於華盛頓市郊阿靈頓（Arlington）發生。去年《GQ》雜誌曾報道事件，當時一名白宮職員遛狗時經過一輛停泊在路邊的小貨車，一名男子下車後，跟她擦身而過，「她的狗突然停下，她隨即出現尖銳耳鳴、嚴重頭痛，而且一邊臉頰有刺痛感」。

CNN引述消息人士指，國防部負責相關調查的官員，過去兩周向國會參眾兩院議員簡報了這兩宗在美國本土發生的事故。

白宮發言人回應CNN查詢指，白宮正跟各部門合作處理這些不明的健康事故，強調「致力確保在全球各地效力國家的美國人安全」，但以保護涉及人士的私隱為由拒絕確認事件詳情。

消息人士則指，調查人員尚未確認兩宗美國本土事故跟在外地發生的事故是否相關，更加未能確定幕後黑手。雖然美國國家科學院提出這些可能是定向脈衝射頻襲擊，但至少一名知悉情況的前官員確認，調查人員尚未能完全排除該些症狀是自然現象所造成。

被稱為「夏灣拿綜合症」

調查並不容易，尤其是會有杯弓蛇影情況。例如曾有駐敍利亞一個偏遠基地的美國海軍陸戰隊人員報稱，在一架俄羅斯直升機飛越上空後出現類感冒症狀，引起當局憂慮是否「無形攻擊」，但調查後發現其實他們是吃了變壞的食物，症狀於俄機出現前已潛在。

迄今所知的「夏灣拿綜合症」症狀，除頭痛頭暈外，還有惡心、耳鳴耳痛、失憶，個別個案症狀持續兩年以上，而且至少一名CIA人員因受到創傷性的腦損傷，去年被迫提早退休。

美國有線新聞網/英國《衞報》