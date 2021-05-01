日本東京等4都府縣實施疫情以來第三次緊急事態宣言，區內餐廳酒吧紛紛停止營業及停止提供酒類飲品，期望減少人流，可惜事與願違，民眾開始轉向鄰近地區消遣飲酒。在東京周邊的埼玉縣、神奈川縣和千葉縣，部份街道的人流在近期反而有所增加，3縣部份地區要求商家不要提供酒類，預防疫情擴散。

東京周日（4月25日）實施緊急事態宣言後，民眾改到附近地區喝酒。在埼玉縣川口市JR川口站附近的酒吧，店內充斥前來觀看足球比賽的顧客。有店員表示：「很多顧客說東京的酒吧都暫停營業，於是便過來這裡。」他又指，酒吧熱鬧程度跟正常的周末無異。

有居於東京都品川區的34歲女子到橫濱為家人慶祝生日，她稱：「東京都不提供酒類飲品，只好去東京都以外的地方。」在橫濱唐人街肉包店的店員更指：「人流感覺比上周末更多了，可能很多人都是從東京過來。」

東京周邊3縣急籲餐廳酒吧停止供應酒類飲品

發現不少東京人走向鄰近地區後，埼玉縣、神奈川縣和千葉縣合共36個市町村已要求店舖不要提供酒類飲品。

在JR川崎站附近的不少餐廳酒吧，東主都配合當局要求，貼出了不提供酒類的告示。埼玉縣川口市同樣有不少餐廳願意配合，一間串燒餐廳的東主說：「這裏很多店舖歷史悠久，因此團結一致。我們遵守規則是因為我們知道其他人也在看。」

日本《朝日新聞》／《日經新聞》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）