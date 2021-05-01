南韓脫北者組織日前散發反北韓傳單，北韓領袖金正恩胞妹金與正周日譴責南韓當局阻截不力，威脅會有「相應措施」。

朝中社報道，金與正在講話中指「南朝鮮『脫北者』人渣再次爬來爬去，犯下散發反朝傳單的不可容忍的挑釁行為」，「我們早已向南朝鮮當局嚴正警告過，容忍『脫北者』人渣妄動的錯誤做法必將招致影響北南關係的後果......儘管如此，南朝鮮當局再次放任不管『脫北者』人渣鹵莽的妄動......我們把在南朝鮮發生的『脫北者』人渣的蠢動視為對我們國家的嚴重挑釁，將會考慮相應措施」。

南韓脫北者組織「自由北韓運動聯合」在修改的《韓朝關係發展法》（又稱《禁止散發反朝傳單法》）生效後不顧法律規定強行向北韓散發傳單。該團體前日（周五）表示，已於上周日至四在非軍事區（DMZ）毗鄰的京畿道和江原道一帶地區分兩次將50萬張傳單、500本宣傳冊和5,000張1美元紙幣用10個大型氣球散發至北韓境內。

就政府日前頒佈實施的《禁止散發反朝傳單法》，該團體表示，「政府與惡毒的世襲獨裁者金正恩站在同一立場，試圖用一部惡法堵住國民的嘴巴，殘酷鎮壓為使北韓人民獲得自由而奮力拼搏的脫北者。不要說3年有期徒刑，就算被關30年，甚至被處以絞刑，我們也要告訴2000萬衣不遮體、食不果腹、人權受侵的北韓同胞事實和真相」。

「自由北韓運動聯合」是自《禁止散發反朝傳單法》生效以來首次宣稱向北韓散發傳單的團體，此次活動由美國北韓人權團體「北韓自由聯盟」代表肖爾特（Suzanne Scholte）贊助。

《禁止散發反朝傳單法》於今年3月30日正式生效，該法禁止在兩韓軍事分界線一帶向北投送反朝傳單，以及進行擴音器喊話等行為，違者最高可被判監3年和罰款3,000萬韓圜（21萬港元）。

韓聯社／朝中社

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