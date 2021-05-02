英國接種疫苗計劃進行得如火如荼，並逐步放寬防疫措施。《泰晤士報》引述消息指，國民保健署（NHS）計劃為新學年作準備，一旦疫情再趨嚴峻，考慮安排中學生在9月開學時接種一劑輝瑞疫苗。

計劃取決於未來數個月疫情

報道指NHS草擬的文件包括考慮讓12歲或以上學童，在新學年接種一劑疫苗，計劃是否實行將取決於英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）就本年夏天提供的建議。消息人士指︰「尚未有任何決定，但我們正為不同情況起草準備計劃。」

委員會成員費恩（Adam Finn）指這項決定取決於未來數月的感染率，他提到最近的推算預測下月21日防疫措施解除後，將會爆發第三波疫情。如果感染率大增，會優先為學童接種以免再次停學，「下學年教學不被打斷是非常重要」。

選用輝瑞因藥廠已完成兒童測試

消息人士指最有機會讓學童接種的是輝瑞疫苗，因為輝瑞是至今唯一一間藥廠提供16歲以下人士測試數據。輝瑞今年3月公佈研究結果，顯示疫苗對2,260名年齡介乎12至15歲的兒童有效率達100%，而且未見有安全顧慮。

至於英國阿斯利康疫苗今年2月起進行兒童測試，但因血栓引發的憂慮而暫停。英國採購了1700萬劑美國Moderna疫苗，該藥廠的兒童測試結果尚未出爐。

專家認為家長樂見子女接種

費恩強調如果感染率低，學童是不需要接種疫苗，所以很視乎未來4個月疫情發展，「如果周遭沒有病毒，你真的不需要為兒童接種」。

專家有信心家長樂意接受子女接種Covid-19疫苗。費恩表示現時學校的疫苗接種計劃完善，包括HPV病毒、腦膜炎、破傷風、白喉和脊髓灰質炎（小兒麻痺）疫苗，「公眾擔憂Covid，如果我們決定不為兒童接種，他們將有不滿。他們也非常擔憂子女的學業被打亂，所以我不覺得會沒興趣（接種疫苗）。」

英國《泰晤士報》

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