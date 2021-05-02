英國各地周六有數千人示威反對擴大警權，首都倫敦有逾千人上街，警方稱拘捕9人。

遊行隊伍經過白金漢宮前往國會廣場，其間示威者與警察發生衝突，26人被捕，10名警員受輕傷。

逾1,000人在倫敦市中心遊行，在政府建築物外高喊「撤回法案」（Kill the Bill）口號，又隨一部巴士播出的音樂起舞。

警方指9人被捕，並與遊行後在倫敦南部一個公園聚集的人「繼續交鋒」。

示威者不滿國會審議《警察、罪案、判刑與法庭法案》，賦予警方權力限制示威時間及噪音，擔心被用作遏制異見的工具，嚴重限制人民和平示威的權利，要求撤回法案。

夜歸女子埃弗拉德（Sarah Everard）3月在倫敦遭警員綁架殺害，當地居民舉行悼念晚會其間遭警方武力驅散，引申到警權、限制示威自由的關注。

參與周六示威的人，許多都不信任警方能保護他們，認為新法例會賦予當局過大權力去阻止一些會引發政治尷尬的示威，如「黑人命可貴」（Black Lives Matter）或環保組織「反抗滅絶」（Extinction Rebellion）舉行的示威等。

30歲治療師約翰雷（John Rea）說：「我對他們企圖將示威列作可逮捕罪行感到害怕……我認為法案毫無理據，因為示威的概念就是通過擾亂去吸引公眾注意急切的問題。」

路透社／英國《太陽報》

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