俄羅斯兩名女子活了38年，才知道在醫院裏被調亂身份，由另一個家庭的「父母」養育成人。黑髮寶寶到了金髮家庭，而金髮寶寶則成為黑髮一家成員，她們自小就受盡街坊閒言閒語，說她們是「外來的小孩」，想不到直至38歲才得悉真相。

金髮的貝穆爾齊納(Gulsina Baimurzina)和黑髮的鮑林娜(Alyona Baulina)1983年於俄羅斯基茲爾斯科耶(Kizilskoye)的基濟爾醫院(Kizil Hospital)出生，但二人的髮色都跟各自父母不同。她們兩家人居於不同的村鎮，但自小就因為髮色被鄰居傳言並非「親生」小孩，貝穆爾齊納的家人全都是金髮，只有她一人是黑髮，鮑林娜的情況就剛好相反。

電視節目檢驗DNA才得悉真正身份

兩人的母親最近參加一個電視節目，檢驗兩個女兒的DNA，才揭發原來她們真的在醫院就被調亂了。貝穆爾齊納的姊妹向傳媒說︰「貝穆爾齊納天生就是金髮，而我是黑髮的，我們看到她長得不同，卻覺得沒甚麼大不了。」但有傳言說另一個村鎮裏，卻有一個黑髮小孩生於金髮家庭，「我媽媽不想相信傳言，因為她一直就認為貝穆爾齊納是她女兒」。

她們在NTV一個很受歡迎的節目上揭曉DNA化驗報告，公佈結果時四人都哭了。鮑林娜的生母激動地向親生女兒叫喊︰「我的寶貝！我的陽光！」

兩人分別任學校清潔工及企業家

兩名女嬰被抱到不同的家庭成長，貝穆爾齊納現於一間學校擔任清潔工，鮑林娜則是企業家。兩個家庭表示會做好朋友，保持來往，又決定向政府索償1,000萬盧布(103萬港元)。

基濟爾醫院現任經理瓦西里耶娃(Alla Vasilyeva)發佈一份正式的道歉聲明，但表示她無法理解為何當年兩名女嬰會被調亂身份，指寶寶一出生就會在母親面前掛上名牌，直至出院前都不會取下來。至於當年在產房工作的職員已經逝世，無法追查原委。

英國《每日鏡報》/《太陽報》/澳洲新聞網

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