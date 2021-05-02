菲律賓因應疫情肆虐，在大馬尼拉地區實施封城，打亂民眾生計，導致無數民眾失業。政府雖然推出補貼，但仍有不少基層未獲支援。有年輕人乾脆「自己社區自己救」，自發收集和派贈糧食，解決民眾燃眉之急，這場民間發起的濟貧運動，不到一個月已吸引全國各地的團體及民眾效法。

發起人籲捐食物 食物站遍地開花

啟發這場社區運動的是26歲女子帕特里夏（Patricia Non），她本月把家中的食米、意粉、罐頭食品和蔬菜等食糧用手推車帶到街道上，車上竪牌呼籲途人「贈你所能，取你所需」，不到數小時後車上食物已被取光。其後她透過Facebook呼籲民眾捐贈食物，令一場全國運動在網上傳開。

首都馬尼拉的41歲掃街女工雷耶斯（Juliet Reyes）經常到這些「街站」領取蔬果。獨力照顧一家八口的她，日薪只有200披索（約32港元），她坦言︰「我非常感激。對於我們這些最有需要的人是大幫忙。」

民眾凌晨排隊 每日千人輪候

自此捐贈的食物排山倒海湧至，每日排隊輪候食物的民眾亦增至數以千計，有人甚至每日宵禁令凌晨5時解除後便開始排隊，而帕特里夏的街站規模亦日益擴大，由起初用手推車，擴張至與其他街站合併成立派發中心。

「很多人有需要，我在家中擁有的比需要的更多」，帕特里夏表示，「這並非解決飢餓和貧窮的方法，但是停止貧富差距的措施」。她的善行感染他人仿效，警察、教會甚至菲律賓海巡署，紛紛在全國舉辦類似活動。社交網站照片顯示，不少帶口罩的民眾背着環保袋，在街上放滿捐贈食物的桌子旁排隊，有些街站甚至送贈寵物糧食。

政府因應封城的扶貧措施不足

大馬尼市地區及鄰近省市上月底展開封城措施。政府向市民提供一筆過津貼，每人可獲1,000披索（約160.9港元）或每個家庭可領4,000披索（約643.6港元），大約23萬人受惠，但至今只有三分之二人獲取補貼。

對於政府扶貧措施的看法，帕特里夏坦言「我不會說他們甚麼都沒有做，但我真的覺得不足夠，尤其是因為有預算。如果沒有需求，社區食物銀行的概念也不會興起」。

政府則對這場社區運動評價不一。總統杜特爾特發言人羅克（Harry Roque）讚揚運動顯示「最壞的時代中最美好的菲律賓人」。但據報有警方將義工記錄在案，杜特爾特的反共產黨特遣部隊更指控這場運動，是由共產黨分子的支持者，所進行的魔鬼工作，但遭到輿論批評指控無根據。

法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）