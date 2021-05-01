北韓被指提高了加入朝鮮勞動黨的門檻，但降低服役年期，導致大量士兵因感「上岸」無望而逃走。為此，領袖金正恩已下令各部門設法要逃兵歸隊，並以逃兵數目作為評審各組織表現的依據。

脫北者媒體《每日北韓》報道，北韓去年將等待入黨的候選時間由一年加至三年，令很多中級士兵和軍官對得到黨籍失去希望，士兵也看到削減服役年期將使他們的上級更難入黨，觸發軍隊爆發逃亡潮。

金正恩下令捉回所有人

另外，有些提早離伍的士兵被派到礦場和落後地方工作，有些服役了八至九年仍可能要繼續到艱難的地區，也導致大量士兵逃走。北韓今年1月至3月被捕的士兵，大部份就是涉無故缺勤和擅自離伍。

為整頓軍隊，金正恩已下令要軍隊今年內將逃兵數目清零，並在年底冬季演練前尋回所有逃兵，稱「每個單位的政治部門一定要對士兵何去何從負全責」，將以逃兵數量為管理表現的評審準則。他又指示「我們帶逃兵回來的精神，就如帶離家出走的小孩回家」，明言不應有任何懲罰。

金正恩日前還將「金日成–金正日主義青年同盟」易名為「社會主義愛國青年盟」，該組織是朝鮮勞動黨的外圍組織，14至30歲非黨員青年和學生都必須加入，成員約500萬人。金正恩指，組織易名後其總體目標和革命任務的本質不變，強調要管控不良風氣可能滲透的領域，守護青年命運。分析認為，這次易名旨在強化北韓「正常社會主義國家」的形象。

《每日北韓》/韓聯社