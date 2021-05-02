日本疫情仍然持續，政府從3月底開始，要求所有入境者隔離14天，但很多人沒有遵守隔離令，當局每天平均無法追蹤200至300人，當中3成人曾在隔離期間離開指定處所數公里，政府籲民眾勿以為入境時的檢測屬陰性便掉以輕心，因可能在隔離期後才驗出確診，如外籍人士違反隔離令，有可能遭遣返。

現時政府規定入境者需要提供出境前72小時內完成的檢測證明，以及在入境時進行檢測，確認結果為陰性後，也要待在家中或酒店等場所隔離14天，接受健康觀察。在此期間，隔離人士要使用智能手機，安裝程式「OEL」及視像通話程式「Skype」等，每天使用程式通報身處位置和健康狀況，如當局無法確認受隔離人士的位置，就會通過視像程式等逐一聯絡。

據厚勞省和受委託的醫療服務公司指，需要每天確認位置的人數約為2.4萬人，其中，當局無法確認身處隔離場所的人，每天約有200至300人，其中7成是沒有報告位置，有3成曾離開承諾的場所約數公里。

厚生勞動省正在研究，若已3天以上無法聯繫入境者，就派保安公司人員前往其住所巡視，負責官員指：「在國內也發現來自印度的變種病毒株，患者有可能在潛伏期後被檢驗出陽性結果，請大家不要過分相信入境時的檢測，徹底做好隔離」。

厚勞省又指如果提交承諾書後不提供隔離期間的位置信息，當局可能公開其姓名，如果是外籍人士，則有可能被取消逗留資格，強制遣返。

共同社

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