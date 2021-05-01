印度為遏止疫情，周六宣佈將疫苗接對象擴及所有成人，但多邦因為疫苗短缺而未能付諸實行。

印度衞生部周六公佈的數據顯示，該國較前一日新增病例401,993宗，累計確診19,164,969宗；新增死亡病例3,523宗，累計死亡211,853宗。印度單日新增確診病例連續9天超過30萬宗後，5月1日首次超過40萬宗，創該國疫情暴發以來單日最高紀錄。

印度周六加強推廣疫苗接種，對象為所有成人。不過，多個邦因為種種問題而未能如期實行。問題之一是疫苗定價。目前只有少數印度人負擔得起到私家醫院付費接種疫苗。因此，為6億45歲以下成人接種，邦政府肩負重任，聯邦政府負責為3億醫護和45歲以上人士接種。到目前為此，政府疫苗免費，私家醫院每劑最貴要250盧比（26港元）。之後情況會有變：邦政府和私家醫院疫苗價錢由疫苗公司決定。有些邦因為比聯邦政府付出多一倍價錢買疫苗，而未能免費提供疫苗。

有專家指，由於邦政府與私家醫院爭疫苗，邦出價又較低，疫苗商為了謀利，往往將疫苗賣給私家醫院，結果費用轉嫁到公眾身上，增加不平等情況。

目前，印度不足2%人完成兩劑疫苗接種，接種一劑約10%。還有，平均疫苗注射劑數由4月初每日360萬劑跌至目前不足250萬劑。印度疫苗接種進度慢吞吞，不但與疫苗定價有有關，還因為多邦疫苗供應短缺。馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）就因為疫苗短缺，未能如期周六開始為18至44歲人士免費打疫苗。

美聯社

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