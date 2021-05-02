根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.51億、死亡人數超過318萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,238萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.6萬。印度確診人數超過1,916萬，死亡人數超過21萬。巴西確診人數超過1,472萬，死亡人數突破40萬。法國確診突破562萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、羅馬尼亞、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

教宗展開「祈禱馬拉松」盼疫情平息

教宗方濟各周六展開為期一個月的馬拉松式祈禱，期求疫情早日結束。他呼籲各國將軍費用於防止疫症爆發。

教宗周六傍晚在梵蒂岡聖伯多祿大教堂為祈福活動拉開序幕，透過網上轉播帶領全球頌念天主教「玫瑰經」，盼所有受疫情傷害的人能獲得心靈安慰。

梵蒂岡新聞網每天會轉播一場世界知名朝聖地的祈福儀式，響應者可以透過梵蒂岡新聞網官網、facebook或YouTube頻道，同步參加線上祈禱。

台灣駐教廷大使李世明在官邸同步跟隨教宗祈福，參加者包括吳安道、台灣修女李碧圓、使館人員眷屬等。

法新社／德新社／中央社

泰增1940確診 21人染疫亡創單日新高

泰國衞生部周日公佈新增1940宗確診個案，並且連續兩天錄得單日21人染疫死亡，是自疫情爆發以來最多。

當地爆發第三波疫情，變種病毒肆虐是主因，佔超過一半確診個案。疫苗接種進度亦緩慢，至今僅接收250萬劑中國科興疫苗，並優先提供予醫護人員使用。公眾接種疫苗計劃周六開放網上預約，首批接種人士是年滿60歲或患有糖尿病等病症，涉及大約1,600萬人，計劃預計6月開始。

路透社

加拿大萬人示威反對防疫措施

加拿大經歷第三波疫情，蒙特利爾（Montreal）數以萬計民眾不滿政府的防疫措施，周六遊行到全國最大的疫苗接種中心奧林匹克運動場（Olympic Stadium）示威。遊行導致接種中心被迫關閉，部份示威者被捕。

加媒稱參與人數約3萬，警方拒絕估計參與人數。大部份遊行人士未有戴上口罩，也不理會社交距離限制，他們批評魁北克政府的防疫措施不合理，包括強制民眾在戶外聚集必須戴口罩和實施宵禁。遊行發起人向法新社表示，政府的防疫措施比病毒帶來的破壞更大，聲稱導致自殺率和破產人數增加。

總理杜魯多對示威深表失望，指遊行令公眾染疫風險增加，進一步令防疫措施時間延長。加拿大至今錄得超過120萬宗染疫個案，逾2.4萬人不治，當中過半來自渥太華和魁北克省。

法新社

法疫情緩和將逐步鬆綁防疫封鎖

法國周六通報，境內醫院新增195人染疫不治，較前一天的270死減少，同時深切治療病房收治的重症病患連續第五天下降。這些趨勢似乎支持總統馬克龍自周一起逐步解除第三度全國封鎖措施。

法國衞生部通報，過去24小時加護病房收治病患減少94人，降至5,581人。此外，新增25,670人確診，累計確診增至5,642,359例，排名全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。

由於確診和染疫死亡病例急升，法國3月底展開第三度全國封鎖。馬克龍期盼防疫封鎖效應配合加速展開疫苗接種行動，可改善疫情。

面臨來自商業界和憂心大眾的施壓，馬克龍周五宣佈四階段逐步鬆綁當前封鎖措施。

美聯社

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