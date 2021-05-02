Space X載太空人返地球

國際太空站（ISS）4名太空人完成167天的任務，乘搭太空科技公司 Space X 的載人太空艙「堅韌號」成功返回地球，在當地時間周日凌晨約3時（約本港周日下午3時）降落墨西哥灣。是次亦是繼「阿波羅8號」後，首個在夜間降落地球的太空艙。

Space X約1 周前於佛羅里達州美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心發射「載人飛龍號」，搭載4名來自美國、日本和歐州太空總署的太空人前往ISS。去年11月有4名太空人已乘搭 Space X「堅韌號」抵達ISS，連同另外3名俄羅斯太空人，一共有11人留駐太空站。昨晚當中3名 NASA 太空人和1名日本太空人登上「堅韌號」離開。

太空艙於東岸時間下午8時37分與太空站分離，開始返回地球，並成功展開降傘降落。支援船隊已預早到墨西哥灣等候，據報太空人會由直升機或船運往NASA約翰遜太空中心（Johnson Space Center）。

美聯社／美國有線新聞網絡

靜岡疑受龍捲風吹襲

日本靜岡縣牧之原市昨晚疑遭受龍捲風吹襲，當局指有3人因玻璃破裂被割傷，至少40棟民居受損，有800戶停電。

有居民表示7時過後聽到外面出現巨響，晚上10時左右鄰居說其屋頂被木材刺穿，但因為周圍天色昏暗，當下不清楚災情。一名33歲家庭主婦亦指昨晚6時半聽到巨響後往外看，發現家的圍欄已倒下，附近電線桿也被吹斷。

牧之原市政府已成立應對小組處理災情，並派約200人調查。在布引原地區至少有5輛貨車被吹翻，有10處公路因塌樹要封鎖，另約有800戶家庭斷電。

中央社

美將長江鱘列瀕危物種

美國魚類及野生動物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）公佈，瀕危物種列表上新增一種外國物種達氏鱘（Yangtze sturgeon）、又稱長江鱘。

長江鱘是淡水魚，棲息在中國長江中上游的部份，新增至列表後，長江鱘無論在美國國內或國外都受《瀕危物種法》保護，現時有超過600種外國物種在此列表中。

局方文件指過度捕魚是令長江鱘數目下降的原因，另外水壩、工業污染、一般捕魚活動等亦威脅長江鱘生存。局方指雖然未掌握到實際的長江鱘數量，但自從2008年起已沒有野生長江鱘自然繁殖的紀錄。

將長江鱘納入名單目的是為提高關注度，以及推動保育研究，根據此條例，在美國入口或出口瀕危物種都屬違法。

美國有線新聞網絡

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