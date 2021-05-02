5月2日是有份策劃美國911恐襲、恐怖組織阿蓋德（Al-Qaeda）頭目拉登被擊殺10周年。有學者認為美國總統拜登上月宣佈，本月1日起逐步從阿富汗撤軍的決定，將令阿蓋德在阿富汗恢復勢力，又指拉登被擊斃的象徵意義比較大，至今阿蓋德在全球的網絡更為強大，認為美國在策略上應更着重打擊恐怖分子的財政收入和庇護所。

阿蓋德在全球勢力更盛

拜登上周三發表首次國會演說，提到擊斃拉登，解除阿蓋德恐怖分子在阿富汗的威脅，認為美軍現時可撤軍。美國智庫The Soufan Group政策研究總監克拉克（Colin Clarke）在《華盛頓郵報》撰文指，拉登被擊斃10年後，其組織反而在全球多地仍有分支，例如在索馬里的織「青年黨」（al-Shabab）以及敘利亞的「宗教保護組織」（Hurras al-Deen），而且在全球增加了3萬至4萬名武裝分子，對比911事件時期，反而成功滲透更多國家。

克拉克認為，美國撤軍將令2011年伊拉克發生的事重演。美軍撤出伊拉克3年後，被迫回歸應對極端組織「伊斯蘭國」（IS），而IS成員至今遍佈全球逾110個國家。

支持撤軍的觀點認為，阿蓋德在阿富汗僅有數百人，但克拉克警告一旦美軍撤出阿富汗，阿蓋德就有機會重組其網絡，尤其外界普遍預料與阿蓋德關係密切的阿富汗民兵組織塔利班，將軍事控制當地大部份區域。加上阿蓋德在印度和克什米爾都設有分部，一旦重奪阿富汗，外國的武裝分子就會湧入阿富汗。

評論認為拉登直至被擊斃前雖然仍是組織決策人物，但他實際控制權有限，皆因阿蓋德的管理結構分散，亦難與分支組織領袖快捷有效地溝通。此外，阿蓋德領袖分散在不同國家，即使在拉登被殺前後，其高層仍繼續參與計劃行動。

除掉拉登對阿蓋德影響不大

克拉克表示，除掉拉登對於阿蓋德影響甚微，在北非仍然高度活躍，持續招募新成員，在馬里和尼日爾進行恐襲活動。

評論指過去20年的反恐活動已顯示單單打擊個別領袖的作用是有限的，更有效方法是打擊恐怖分子的供應鏈，包括其財政收入及庇護所。評論總結指10年前擊殺拉登的確是重要里程碑，但更具象徵意義而非實質影響，阿蓋德仍然存在。

美國《華盛頓郵報》

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