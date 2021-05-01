美軍和北約昨日起開始從阿富汗終極撤軍，結束20年來的「永恒戰役」。惟塔利班未有保證不會在撤軍期間發動攻擊。塔利班發言人回應領導層仍在仔細考量策略。

美國駐當地的2,500至3,500兵力和北約的約7,000兵力昨日開始撤出阿富汗。喀布爾和巴格拉姆空軍基地的上空有直升機頻繁活動。美國駐喀布爾大使館上周亦開始撤走非必要員工。

過去兩周衝突逾百死

塔利班發言人說：「我們對撤離的美軍說，你打了一場無意義的仗並為此付上代價的同時，我們也為了解放作出重大牲。如果你幫助阿富汗重建和復原，阿富汗人會感謝你。」

塔利班繼續指拜登政府違反前朝特朗普政府的承諾，未有按協議在昨日前完全撤走。自去年2月達成協議後，阿富汗政府和塔利班之間衝突升級，過去兩周已有逾百人被殺。前日東部羅加省就有自殺式汽車炸彈襲擊，至少27死110傷，不少是警員和正備試的高中生；一間醫院亦被波及，11名醫護受傷。未有組織承認責任。

分析認為如美軍撤出後，阿富汗政府與塔利班未能達成和議，前者將越加受壓。美軍參謀長聯席會議主席米利就警告最壞情況下阿富汗政府和軍隊或會崩塌，內戰和人道危機將隨之降臨。阿富汗總統賈尼就堅稱政府軍「完全有能力」制衡塔利班，又指美軍撤出後塔利班更沒有理由戰鬥，並把今次襲擊怪罪塔利班，指其「浪費機會、使局面變得更複雜」。

另外，外界關注塔利班會否在南部坎大哈省襲擊撤退中的美軍。軍方指多個地區已被埋下爆炸品。不過據報塔利班與特朗普政府曾達成秘密協議，一直保護西方軍事基地免受其他激進組織攻擊，自去年協議達成後也的確未曾攻擊聯軍。惟塔利班疑未有按協議與阿蓋德割席。今天亦是拉登被美國海豹隊擊殺10周年，阿蓋德兩名成員日前罕有受訪稱，「除非美國完全撤出伊斯蘭世界，否則會繼續對美的全面戰爭」，又讚揚塔利班持續對抗美國。

美聯社/法新社/路透社/英國《泰晤士報》/美國有線新聞網絡