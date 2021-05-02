美國科羅拉多州一名女子疑在森林遛狗時遇到黑熊襲擊致死，遺體有被咬食痕跡。屬於該女子的兩隻狗無恙，當局搜索後找到一隻母熊和2隻幼熊，已將牠們全部人道毀滅，又指黑熊襲擊人的事件屬罕見。

科羅拉多州公園和野生動物管理部門（Colorado Parks and Wildlife ）昨天公佈消息指，死者是39歲科羅拉多州女子，其男友在當地時間上周五晚上8時半回到家，發現只有狗狗在屋外，女友不見所蹤，於是他外出去尋找，1小時後找到她的遺體並報警，相信女死者帶着兩隻狗遛狗時，遭到黑熊襲擊死亡，事發地點是杜蘭戈（Durango）北部。

該州的調查人員表示，發現「遺體有被咬食過，現場有很多黑熊糞便和毛髮」，美國農業及野生動物服務局（Department of Agriculture Wildlife Services）派出搜索隊，在事發現場附近發現一隻母黑熊和兩隻幼熊。負責人員檢驗母熊的牙齒後確認牠大約10歲，三隻黑熊都已被人道毀滅。

科羅拉多州公園和野生動物管理部門經理奇克（Cory Chick）在聲明中指︰「熊人襲擊是極罕見，這是一宗悲慘的事件，亦提醒公眾熊人是野生動物，有可能造成危險。」當局已安排下周為死者驗屍。

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