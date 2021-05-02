尼日利亞一名高中女畢業生在英國IGCSE考試中，報考6科全取得A*佳績，收到美國耶魯、普林斯頓大學等共19間美國和加拿大大學以全額獎學金取錄，總額高達500萬美元（3750萬港元），她坦言感到難以置信。

英文考獲「全球最佳」成績

17歲的班卓（Victory Yinka-Banjo）去年在「西非高中會考」（WASSCE）中取得全部科目A級成績，開始獲得全國關注，數個月前她在劍橋國際考試局（CIE）的英文科目中，更考獲以英文為第二語言群組中的「全球最佳」成績。

班卓父母都是尼日利亞人，父親是當地拉各斯大學的資深講師，母親是私人公司採購及供應部門管理層，她希望報讀美加大學，結果喜出望外。除了耶魯、普林斯頓、布朗大學外，其他名牌大學如麻省理工、 史丹福、約翰斯霍普金斯、維珍尼亞大學，以及加拿大多倫多大學都向她招手。

班卓表示︰「仍然覺得很難相信，我向很多學校遞交申請，因為我不覺得任何一間學校會收我……入學的篩選過程非常嚴謹，他們只收最頂尖的尖子，所以你可以想像我每天都要提醒自己，我真的將要入讀這些學校，感覺超現實。」

自言成功靠不懈努力及父母栽培

她分享成功是靠不懈努力，同時感激父母的栽培，現在她能夠「為自己多年來投放在各方面的努力感到驕傲，我慢慢開始明瞭，我值得擁有」。各大學不止取錄，還提供獎學金，令她感到更自豪。

班卓希望修讀計算生物學，不過她還未決定入讀哪間大學，「我仍在做資料搜集，集中幾間我最有興趣的大學，如史丹福、麻省理工、杜克大學、約翰斯霍普金斯，並詳細比較它們」。

媽媽奇卡（Chika）表示，希望女兒的故事啓發到其他尼日利亞小孩，「值得一提的是，她不是尼日利亞裔的美國人，在美國出生成長，在優厚條件下考入大學……她是在尼日利亞讀高中的，如果她的故事能啓發國內其他年輕人就太好了」。

美國有線新聞網絡

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