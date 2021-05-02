Facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)和妻子Priscilla Chan在各地購置房產物業，在夏威夷也置有大宅，最近再擴大「版圖」購入鄰近2.4平方公里土地。由於去年已有人發起網上聯署反對朱克伯格夫婦「殖民」夏威夷，今次再添購土地可能又會惹來批評聲音。

朱克伯格夫婦2014年9月在夏威夷置業，今年3月19日再以5,300萬美元(4.1億港元)在可愛島(Kauai)買多2.4平方公里土地。負責管理和保育當地土地的威奧利企業(Waioli Corporation)，營運聯邦及州的一些歷史地標，包括多間博物館，今次交易就是威奧利同意把部份土地出售給朱克伯格。

朱克伯格夫婦發表聲明，承諾他們會繼續與威奧利合作保育工作，保護原始珊瑚礁和森林，為原生雀鳥及植物提供棲息地，也會繼續租借土地給現有租客「天堂牧場」(Paradise Ranch)。聲明中提到︰「威奧利在促進保育和保護文化方面做了必不可少的工作，我們謹記他們在這片土地上的功績。我們會跟數個社區夥伴緊密合作提倡保育，在我們的牧場及周圍地區進行可持續農業，以及保護原生野生動物。」

不過朱克伯格在夏威夷置業曾引起風波，被批評強迫農民租戶離開他們的祖地，2017年他曾在報章上公開道歉，承諾與當地社區「並肩合作」。去年有人發起網上聯署運動「阻止朱克伯格殖民可愛島」，至少已收集得超過100萬個簽名。

威奧利公司發表聲明支持朱克伯格，讚揚他們「多年來對土地保育、保護原生物種和可愛島美國的大自然」貢獻良多，而賣地的資金可以確保公司繼續在可愛島進行保育工作，令當地的文化歷史得以傳承。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）