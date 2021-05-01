瑞士巴塞爾美術館展出北韓官方畫作，為首次有西方國家展示金正恩珍而重之的藝術品。

展覽名為「跨越邊境」，分別擺放南北韓的藝術畫作。所展出的75幅北韓畫作，全由瑞士前駐中國及北韓大使希克（Uli Sigg）借出。他指：「希望我能把北韓藝術帶入世界，如中國當代藝術一樣。」他早前向香港西九文化區M+博物館，捐出四幅中國維權藝術家艾未未攝影作品。

由原畫家親自繪製

他經多年游說後，終獲朝方批准，可購買官方畫作的複製品，他是唯一獲批的外國人，而複製品由原畫家親自再繪製。他透露：「（北韓）領袖的畫像是神聖不可侵犯的，在展示有嚴謹的限制。」

他最喜歡的作品為朴容澈（音譯）繪畫的《導彈》，畫中已故領導人金日成與金正日在觀看發射導彈時微笑。他形容：「這些畫作在情感表達上，甚至比蘇聯或中國的社會現實主義走得更極致，正如金日成葬禮上展示的大型畫作，畫中的人們在啜泣、神情悲傷。」

他亦指，是次展覽一度引起南韓關注，購買北韓藝術品的舉動恐違反制裁，其後外交部判定沒有違規。他又表示這批畫作相信可以天價賣出，但他無意出售。

英國《泰晤士報》