英國夏洛特公主周日6歲生日，媽媽凱蒂周六公開她為女兒拍攝的生日照，可見夏洛特已經長髮披肩，皇室攝影師讚她是「美麗女孩」。

新照周末在諾福克郡（Norfolk）的別墅拍攝。皇室攝影師愛德華茲（Arthur Edwards）說夏洛特長得越來越像爸爸威廉王子，而凱蒂的攝影技術亦更上一層樓。

威廉響應球壇反種族歧視行動抵制社交網

威廉王子為了響應英國球壇前日（周五）起抵制社交網站的反種族歧視行動，今年不在社交平台發放任何慶祝女兒牛一的內容。

每當威廉王子三子女的重要日子，皇室通常會在社交網站發放由凱蒂操刀的照片以示慶祝。不過，今年夏洛特公主生日，適逢英超聯同其他英格蘭聯賽賽會一連四天杯葛社交媒體Twitter、Facebook、Instagram，抗議這些科技巨擘沒為欺凌歪風作出有效行動。

威廉早前在肯辛頓宮官方Twitter發文：「身為英格蘭足總主席我與整個球壇一起抵制社交網站。」

英國《太陽報》

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