【調整策略】美國白宮完成對朝政策檢討，承認歷屆政府都未能迫使平壤完全棄核，現屆的拜登政府會繼續追求這個終極目標，但將摒棄前朝特朗普的「做大刁」（grand-bargain）策略及奧巴馬時代的「戰略忍耐」，華府未來會中間落墨，冀通過分階段達成協議，直至解除北韓對美國及盟友的核威脅。

北韓一直是難纏的對手，由克林頓、喬治布殊、奧巴馬到特朗普，美國都無法威逼利誘對方放棄核計劃。相反，北韓的核力量在這二十多年間與日俱增，估計已擁有20枚至60枚核彈，又發展出可威脅美國本土的長程導彈，倒逼拜登政府要重新考慮對朝政策。

盼分階段達成協議

由現任國務卿布林肯、防長奧斯汀、白宮國安顧問沙利文和美軍參謀長聯席會議主席米利共同檢討多月後得出的結論是：奧巴馬政府的不接觸施壓方法基本上不管用，特朗普政府主張「要麼玩大不然便回家」也是不切實際，因為北韓領袖金正恩在2019年美朝河內峯會上已表明不會孤注一擲，用全部核計劃換取美國撤銷制裁。

拜登政府未來會採取折衷策略，不尋求一次過解決北韓核問題，但也不會對平壤的挑釁保持耐性，一名知情的官員指出：「若特朗普政府要的是通殺，奧巴馬時代是不作為，那麼現在會是中庸之道。」至於何謂中間路線？白宮發言人普薩基表示：「我們的政策講求校準和務實，並以開放態度探索與北韓的外交關係，從而取得實際進展，提升美國、盟友和部隊的安全。」她又表示「我們的目標仍是朝鮮半島完全無核化」。

不過，白宮上下對新政策中最關鍵的分階段內容是三緘其口，美朝若有第一階段協議，究竟拜登希望由金正恩那邊得到甚麼？美方會願意用甚麼交換等？又如何保證朝鮮半島分階段無核化不會半途而廢？華府都未有公開說明。在過去的談判中，平壤一直希望美國能正式宣佈韓戰結束，並對北韓體制作出安全保證。

外界猜測華府或會在新協議談判中，要求將平壤的新型短程彈道導彈列入限制範圍，因為這些射程達600公里，能作機動變軌和可搭載2.5噸重彈頭的戰術導彈，對美國的盟友日本和南韓威脅極大。華盛頓已經將對朝政策檢討的結果，分別向東京和首爾通報。

智庫憂兩頭唔到岸

美國智庫哈德遜研究所的亞太防衞軍事專家克羅寧同意拜登對朝政策調整：「這是平衡的表現，經過深思熟慮，政府決定在不犧牲美國及盟友利益的情況下，保持開放的選項。」不過，另一美國智庫國家利益中心研究員哈茲尼亞斯則有保留，「我們其實不知葫蘆裏賣甚麼藥，例如會否要求北韓首先在核計劃中作出讓步？拜登政府是否願意在無核化上循序漸進？全新或加強制裁還有沒有角色？如果有，又會是甚麼呢？」

《華盛頓郵報》/韓聯社