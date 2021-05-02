進入資訊爆炸時代，互聯網平台成為假訊息的國際戰場，最近歐盟更發表報告批評俄羅斯和中國散播假消息，誇大歐美COVID-19疫苗引發的不良副作用，煽動民眾對歐美疫苗和監管機構的不信任。美國史丹佛大學學者上月30日向美國眾議院軍事委員會（HASC）提交報告，指威權政府發動訊息戰，對民主國家帶來的挑戰如同軍事威脅，建議美國國防部整合心理戰和網絡戰專家應對。

專攻網絡政策和安全的史丹福大學國際安全與合作中心（Center for International Security and Cooperation）學者、胡佛研究所（Hoover Institution）研究員林（Herbert Lin）指出，美國對手擅長以網絡訊息戰發動「不和平」狀態，「美國現在沒有和俄羅斯或中國進行槍戰，但也不處於和平狀態」。

報告提到威權政府發動的訊息戰對美國和民主盟友帶來3項挑戰。第一是美國憲法中真理越辯越明、經得起考驗而且不盲從權威的概念根深蒂固，但當面對高度競爭與惡意攻擊、互聯網資訊太多太廣，人們有限時間下只能消化少量資訊。

第二是心理層次，認為訊息在多數狀況下可被操控，加上科技公司為廣告利益，追蹤用戶使用習慣並針對性投放廣告，這種網絡商業模式亦導致用戶政治立場極端。第三是混亂和不實訊息究竟來自國內或國外，分界變得模糊。

他總結指出，於長久而言，對手通過訊息戰形式煽動內戰和政治分歧，與實際軍事威脅一樣，「對美國的文明和民主造成根本的威脅」。

學者籲美軍變通應對

林指軍隊野戰所理解的國防術語、理論，和訊息戰、網絡作戰、心理戰等重要術語的含義內容大不相同，面對威權政權發動的訊息戰，美國國防部必須改變過去，尤其是冷戰前和對手交戰的方式。他建議國防部應常設一個部門，整合心理戰和網絡戰專家合作。

他指出，對手作為威權主義政權，早已嚴控資訊流入他們領域；美國就算發動資訊攻擊戰也會被封鎖，很難對抗，且有原本的文化限制，因此美國如何打訊息戰仍有待解答。林表示，國防部無法領導整個社會對抗訊息戰，但應採取行動捍衞部隊和其家屬免受外國訊息戰威脅，再透過教育延伸至民間。

中央社

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