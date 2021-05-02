七大工業國集團（G7）外長會議將於周一至周三在英國倫敦舉行，日媒報道美國國務卿布林肯與日本外務大臣茂木敏充，將會在周一舉行雙邊會談。在美日外長會晤前外，兩國參謀首長上周五（4月30日）在夏威夷舉行會談，反對中國試圖改變現狀，確認加強多邊合作。

共同社報道，預料布林肯與茂木敏充將觸及中國、北韓和緬甸等議題，亦會討論如何在各方面加強兩國關係。

今次南韓外長鄭義溶亦獲邀出席。消息指是美方向日韓提議舉行三方會談，如成事將是拜登政府上台後美日韓外長首次會談。分析指美國視三國外長齊聚G7為良機，欲討論如何合作應對北韓威脅外，亦有意促進日韓政府改善關係。據稱日韓無意舉行雙邊會談。

日美參謀首長夏威夷會談

日本放送協會（NHK）報道，日本自衞隊統合幕僚長山崎幸二與美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在夏威夷珍珠港聯合基地出席的美國印太司令交接儀式。

這是美國總統拜登與日本首相菅義偉上月在白宮舉行高峯會談後，美日參謀首長首度舉行會談。日本防衞省表示，山崎與密利在會談中，針對印度太平洋地區的局勢交換意見，鑑於中國擴大海洋行動，兩人一致堅決反對中國在東海試圖單方面改變現狀。

山崎與密利再度確認美日安全保障條約第5條的適用範圍涵蓋釣魚島（日本稱尖閣諸島）。此外為實現「自由且開放的印度太平洋」，日本自衞隊將與美軍加強合作。

美日韓參謀首長上周四（4月29日）在夏威夷舉行會談，針對北韓的核武及彈道飛彈開發計劃同感憂慮，同意加強合作應對。

路透社／中央社

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