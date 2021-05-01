蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

印度疫情｜35歲女患者撲四間醫院無床位車內亡 新德里醫院「缺氧」12病人死

2小時前
古普塔在車上等入醫院，最終等不到死於車內。　互聯網

印度疫情持續惡化，悲劇每天在發生。一名35歲女子上周四被三間醫院拒收，試圖在第四間醫院碰運氣亦失敗，死於醫院停車場車內。

相關新聞：印度疫情｜為遏疫情疫苗接種對象擴及所有成人 新德里「封城」延長一周

35歲的古普塔（Jagriti Gupta）隻身到新德里南郊諾伊達（Noida）當工程師，與在中央邦生活的丈夫和兩名孩子分隔兩地。她獨住在一個單位，早前確診，上周四病情惡化，一位朋友及包租公嘗試送她入院，不過三間醫院因為床位爆滿而拒收，惟有到政府醫學研究所（GIMS）醫院碰運氣，但結果一樣，在該院停車場等了三小時，最終因為呼吸困難而死於車內。

一位目擊者說，古普塔的包租公四處撲求幫助，但沒有人理會他。古普塔昏倒時，他走進醫院登記處，說古普塔已沒呼吸，醫護趕出去看她，證實她已離世。

悲劇接二連三。新德里的巴特拉醫院周六有12名染疫病人因氧氣短缺而死亡。是不到10天裏新德里發生的第三宗患者缺氧死亡事件。

西部古吉拉特邦（Gujarat）巴羅奇（Bharuch）一幢4層高醫院周六凌晨發生火災，造成18名病人死亡。另外50名病人疏散。

《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

印度疫情
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner