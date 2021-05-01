印度疫情持續惡化，悲劇每天在發生。一名35歲女子上周四被三間醫院拒收，試圖在第四間醫院碰運氣亦失敗，死於醫院停車場車內。

35歲的古普塔（Jagriti Gupta）隻身到新德里南郊諾伊達（Noida）當工程師，與在中央邦生活的丈夫和兩名孩子分隔兩地。她獨住在一個單位，早前確診，上周四病情惡化，一位朋友及包租公嘗試送她入院，不過三間醫院因為床位爆滿而拒收，惟有到政府醫學研究所（GIMS）醫院碰運氣，但結果一樣，在該院停車場等了三小時，最終因為呼吸困難而死於車內。

一位目擊者說，古普塔的包租公四處撲求幫助，但沒有人理會他。古普塔昏倒時，他走進醫院登記處，說古普塔已沒呼吸，醫護趕出去看她，證實她已離世。

悲劇接二連三。新德里的巴特拉醫院周六有12名染疫病人因氧氣短缺而死亡。是不到10天裏新德里發生的第三宗患者缺氧死亡事件。

西部古吉拉特邦（Gujarat）巴羅奇（Bharuch）一幢4層高醫院周六凌晨發生火災，造成18名病人死亡。另外50名病人疏散。

《每日郵報》

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