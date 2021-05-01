印度第二波COVID-19疫情高峯未見頂，昨天又錄得單日新確診個案突破40萬大關，再刷新世界紀錄。當局急欲推動接種，昨天開放讓全部18歲以上人士打針，大約6億人，但其實疫苗根本不足夠，多個邦要押後展開新一輪接種計劃。

在連續十天每日錄得逾30萬宗新確診後，印度昨天公佈24小時錄得401,993宗新確診個案，再破全球爆疫以來單一國家單日增長紀錄。單日新增死亡人數亦達3,523宗。

印度是量產疫苗國，更是全球出口最多疫苗國家，印度本身在今年1月已開始接種疫苗，但成效不彰，例如對上一輪讓45歲以上人群接種，只有10%合資格人士打得到一針。目前全國只打了1.5億針，相當於人口的11.5%；13億人只有2,500萬人完成兩針接種。爆發第二波疫情後，當局早前已宣佈暫停出口疫苗，惟仍然不敷應用。

再有醫院大火奪18命

昨日在總理莫迪老家古吉拉特邦的主要商業城市艾哈邁達巴德，有數以百計人排隊輪候打針。不過疫情重災區德里疫苗卻斷貨，該區首席部長前日敦促民眾別到接種中心排隊，因「明日或後日」才會有疫苗。孟買上周四已宣告疫苗暫時用罄，停止接種三日。東部奧迪薩邦疫苗不少，多達15萬劑，但官員憂心播毒風險高，禁足令下僅少數人可打針。

禍不單行，疫情反彈、疫苗不足下，還接二連三有醫院大火，昨日凌晨古吉拉特邦布羅奇市一間四層高醫院受祝融光顧，是九日內第三宗，至少兩名護士與16名COVID-19病人喪生。

當地氧氣短缺情況仍然嚴重，網傳片段顯示北方邦有警察強行取走一名染疫婦人的氧氣樽，給予一名VIP，結果婦人兩小時後死亡。北方邦亦有警察呼籲急求氧氣的民眾坐在菩提樹下吸氧。

澳禁由印度返國 違者收監

印度今年較早時疫情紓緩，每日新增確診個案不足1萬宗，官員因而掉以輕心。莫迪政府召集的科學家顧問論壇有五名成員向路透社爆料，稱3月份已警告要當心傳染力更強的新變種病毒在印度傳播，但官員未有防疫政策，任由大型宗教和政治集會舉行，曾有數以百萬計印度教徒幾乎全不戴罩地參加大壺節集會，結果疫情大反彈，如今累計有1,910萬宗個案，疫歿人數達到21.2萬，許多專家認為真實確診和死亡人數遠為高。

各國緊張注視印度疫情，其中澳洲宣佈明日起禁止最近14日曾在印度逗留的人返國，違令者面臨囚五年和罰款，是首次以收監阻嚇違反旅遊禁令的人。美國政府亦宣佈後天起禁止大部份非美國公民從印度進入美國。

路透社/法新社/美聯社