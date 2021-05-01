美國完成檢討北韓政策後，北韓外務省周日指「美國當權者此時此刻犯了大錯特錯」。

朝中社周日引述北韓外務省發言人談話，指美國國務院發言人上周三發表有關反朝人權團體舉行活動的聲明中，「污蔑北韓應對疫情採取的維護人民生命安全的國家性防疫措施為『人權蹂躪』，進行詆毀最高尊嚴的嚴重政治挑釁」，視美國這一挑釁為「試圖給我們國家形象抹黑的對朝敵視政策的集中表現、對我們國家主權的公然侵害，並對之予以強烈譴責」。

朝中社引述北韓外務省負責美國事務局長權正根發表的談話，援引美國總統拜登上周三在國會演說，指美國「始終以前所未有的惡劣的對朝敵視政策和核恐嚇威脅我們，反而對我們的自衞的遏制力詆毀為『威脅』，這簡直荒謬絕倫、對我們自衞權的侵犯」。

拜登上周三在國會演說時，指北韓與伊朗的核問題已對「美國與世界的安全造成威脅」，而拜登政府將透過外交與威懾迫這兩國棄核。美國白宮周五宣佈完成對朝政策檢討，承認歷屆政府都未能迫使平壤完全棄核，現屆的拜登政府會繼續追求這個終極目標，但將摒棄前朝特朗普的「做大刁」（grand-bargain）策略及奧巴馬時代的「戰略忍耐」，華府未來會中間落墨，冀通過分階段達成協議，直至解除北韓對美國及盟友的核威脅。

權政恩引應拜登指北韓嚴重威脅美國和世界安全，指「美國當權者在首次施政演說中用這樣的方式表示對朝立場，對此我們不能姑息縱容」。

他指拜登的發言「集中反映美國依然如故地追求半世紀以上追求的對朝敵視政策的意圖」。他指美國所主張的「外交」只不過是「掩蓋他們敵對行為的華麗外衣，所謂『遏制』是用核武器威脅我們的手段」，還說「既然美國的新對朝政策的基幹是什麼已經擺在面前，我們不得不採取相應措施，隨着時間的推移美國將面臨非常嚴重的情況」。

路透社／朝中社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）