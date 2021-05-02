前日是五一勞動節，多國示威者無懼疫情上街爭取勞工權益，其中法國和德國等地爆發警民衝突。

法國多地都有示威者帶工會橫額和旗幟上街，反對政府計劃改革失業援助，口號包括「股息才是懶人的收入，不是失業援助」、「我們想生活，不只是生存」。黃背心亦有加入。內政部指全國有逾10.6萬人上街，巴黎則有1.7萬人；工會則指全國有17萬人上街，巴黎有2.5萬人。巴黎和里昂都有警民衝突。巴黎示威者焚燒路障和毀壞銀行玻璃。警方發射催淚彈，並拘捕46人，又指有三名警員受傷。里昂警方就指有27名警員受傷，五人被捕。

德國柏林有逾3萬人上街。示威者提出減租和加人工等訴求，亦有極右示威者反對防疫措施。部份左翼示威者向警方投擲雜物，並焚燒垃圾桶和木板。警方因應示威部署約5,600警力，發射水炮和噴射胡椒噴霧，逾250人被捕，又指逾50名警員受傷。

印尼攜假墳示威 象徵絕望

印尼約200城市有數千人上街抗議新法例可大減遣散費、放寬對外勞的限制和鼓勵外判，示威者在街上放假墳墓象徵絕望。西班牙逾70城市亦有數千人示威，勞工部長亦有現身馬德里的集會。俄羅斯共產黨在限聚令下只組織數百人上街。土耳其和菲律賓的警方就以疫情為由禁止示威，其中在土耳其有212人遭拘捕。意大利已連續第二年停辦大型遊行和搖滾音樂會。

美聯社/法新社/路透社