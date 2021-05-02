北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正昨日發表聲明，批評南韓脫北者上周再次向北韓散佈反朝傳單，挑釁行為不可容忍，譴責南韓當局未能阻止脫北者的妄動。

指脫北者嚴重挑釁

金與正透過官方朝中社發聲明，稱南韓極不道德的行為令朝方感到十分不快，並視之為針對朝方的嚴重挑釁，將考慮採取相應行動應對。她又稱，無論朝方作任何決定及行動，所有後果都會由未盡好管理脫北者責任的南韓當局承擔，強調曾嚴正警告過南韓，南韓當局亦默認脫北者妄動，將為兩韓關係帶來不利影響。

金與正去年6月4日及13日曾兩次譴責脫北者散佈反朝傳單，並警告南韓應採取相應措施，否則朝方可能會關閉兩韓聯絡辦公室，及可能採取軍事行動，三日後朝方付諸行動炸毀辦公室。金與正今次發聲明，暗示朝方有可能強硬應對脫北者行為。

南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」上月25日至29日期間，在京畿道及江原道的邊境地區，向北方散佈50萬張反朝傳單等物品，是自南韓去年12月實施《反朝傳單禁止法》以來，首次有團體聲稱向北韓散佈反朝傳單。南韓統一部發言人昨日回應，反對任何在半島製造緊張局勢的行為，強調政府致力保護南韓居民生命財產安全，履行兩韓協議及推動半島和平進程取得進展，又指警方已成立專案組調查散佈反朝傳單一事。

朝中社/法新社