被指抗疫不力的印度總理莫迪，其所屬印度人民黨（BJP）周日在一場重要地方選舉失利。

選舉委員會網站的點票結果顯示，西孟加拉邦（West Bengal）首席部長巴尼爾吉（Mamata Banerjee）所屬的草根國大黨（Trinamool Congress party），取得294席中的逾200席，印度人民黨得近80席，成為最大反對黨。她在勝利演說中說：「這場勝仗救了人類，救了印度人，是印度的勝利……對抗Covid是我的首要工作……我們呼籲大家暫時不要舉行慶祝集會，到抗疫成功後再開。」

草根國大黨大捷，但巴尼爾吉卻不敵轉投印度人民黨的前助手，失去議席。她表示會挑戰選舉結果，而她須在半年內在另一選區勝選，方能保住邦首長之職。

西孟加拉邦選舉結果，被視為是莫迪民望指標，也是對其政府抗疫工作表現的合任投票。雖然過去一個月印度舉行連場地方選舉，大型競選集會被指為導致疫情失控的原因之一，不過，莫迪和內政部長沙阿（Amit Shah）一於少理，集中火力在西孟加拉邦拉票，一心要攆走任西孟加拉邦首長十年，而且是莫迪死對頭的巴尼爾吉。不過，莫迪卻被指重視選舉而罔顧疫情，公眾密切留意選舉結果，看他會否受到選民懲罰。

法新社／英國廣播公司

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