緬甸軍方政變推翻民選政府，大肆拘禁昂山素姬在內的全民盟的盟友，更血腥鎮壓示威，拘捕至少3,500人。抗爭者人心惶惶，憂慮遭到軍方無理拘禁，不少人想辧法逃亡出國。就如真人真事改編電影《舒特拉的名單》，主角協助猶太人逃離納粹治下的德國；如今緬甸也有多個組織建立地下網絡，冒險協助這些被軍方盯上的目標人物逃往緬甸境外。

這些地下支援網絡由城市伸延至邊境山區，協助全民盟主要成員或是其他「軍方眼中釘」逃走，其中一個救人組織由美國前特種部隊成員尤班克（David Eubank）成立的「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers），而這個組織已經在緬甸的武裝衝突地區運作了25年。

協助逃亡需時數天 已幫20多人離境

尤班克說︰「嘗試協助人們逃走需時數天，我們已幫助25至26人離開，對我們來說至少要一個星期的時間。但我們只是網絡的一部份，還有很多人由四面八方而來。」尤班克指，他的組織主要為受傷或被軍方驅逐的人士提供協助，估計目前大約有2.5萬人躲藏在接近泰國邊境的北部克倫邦森林裏，並有數以千計的人正打算自行逃離緬甸。

尤班克表示︰「如果你是全國民主聯盟的主要領袖、演藝界人士、人權人士，你可能已經上過電視，就如我們曾經協助的6個人，他們看電視發現自己被盯上，被控違反第505條罪行（指控散播消息造成不穩定）。他們擔心會被拘捕、虐待和殺害。因為人們都認識他們，帶他們出去很困難。電視上可以看見他們的樣子，也有通緝令。他們就是我們要專注幫助的人。」

大多到印泰後轉往第三國尋求庇護

尤班克透露，外國使館也幫助高知名度的人士逃出外國，「這是一個熱心人士的網絡，有時會有意想不到的人跑出來說『我可以做這些、我可以做那些』，有時我們會回答『你是有兩個孩子的家庭主婦，你這樣做可能會沒命的』」，但這些互不相識的人仍然願意守望相助。

獨立分析員麥蒂森（David Mathieson）表示，據他所知，有些高知名度的人物在成功逃往泰國或印度之後，再獲第三國救走提供政治庇護，「所以並沒有為印度和泰國等鄰國造成負累。中國則是沒有人想去，相信我」。麥蒂森指，這些逃亡人士的目的地，一般都是那些確知會有組織和文明社會協助、歡迎他們的地方，而不會把他們交給緬甸軍方。

澳洲《悉尼晨驅報》

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