英國夏洛特公主前日迎來6歲生日，皇室發佈一幅由她母親凱蒂操刀拍攝的照片，相中長髮披肩的她身穿藍色碎花裙，依舊一臉淘氣，對着鏡頭展現自信的笑容。

夏洛特是英女皇的曾孫，在家中三兄妹中排行第二，是皇位第四順位繼承人，排在兄長喬治王子之後。英媒形容皇室史上不乏積極堅定的女性，夏洛特繼承了坦率和自信，凱蒂形容這是她「精力充沛的一面」。今次皇室發佈的照片由凱蒂周末在家中草地拍攝。

情侶闖入溫莎堡 接近女皇

另外，溫莎堡上周日再現保安漏洞，一對男女闖入皇家莊園並越過圍欄，當時95歲的英女皇正在附近遛狗。警方拘捕一名31歲男子和其29歲女友，兩人其後獲准保釋候查。今次已非皇室首次出現保安事故，今次事件的六天前，一名自稱是安德魯王子未婚妻的女子稱約了他吃午飯，竟獲保安放行進入莊園。61歲的安德魯王子當時正在家中。英女皇在喪夫後不時前往探訪他。諸聖皇家禮拜堂亦位於莊園內，女皇常前往該處禮拜。

曾任戴安娜王妃私人保鑣七年的沃夫（Ken Wharfe）直斥，「如果把連串事件一併考慮，這就是場鬧劇。讓女皇身陷險境是完全不能接受的，這實在令人憂慮，事情真的需要有所改變」。消息人士亦指，「今次過失令人驚訝。自首度有入闖入後，人人已提高警覺，但竟然再發生同類事件，該對男女被發現前遊走了很久，絕對無法原諒，或會有人被革職」。

路透社/英國《每日郵報》/《太陽報》