南海局勢長期陷於緊張，中國要求菲律賓停止可能加劇南海爭端的行動後，惹來菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr）高調反擊。洛欽周一在社交網以夾雜粗口的言詞，要求持續在菲律賓以西海域出現的中國船隻「滾蛋」。防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）周日亦表明，將持續在南海的菲律賓專屬經濟區（EEZ）進行軍演。

洛欽周一在Twitter發文道：「中國，我的朋友，應如何禮貌地表達？讓我看看…噢…滾蛋。你為我們的友誼做甚麼？是你，不是我們。我們在嘗試。而你，你像一隻醜陋的貓頭鷹，集中注意力在想要做朋友的帥哥身上。」

菲律賓外交部表示，之前已經抗議中國海警船「非法出現」於黃岩島一帶水域，並對菲律賓海岸警衞隊作出「交戰行為」。中國駐菲大使館暫未回應。

菲防長：在不開戰情況捍衞海上權益

而在周日，菲律賓國防部長羅倫沙納則發聲明指，菲律賓海岸警衞隊和漁業暨水資源局（BFAR）將持續在西菲律賓海（West Philippine Sea）與自由島群（Kalayaan Island Group）進行巡邏演習，強調「政府立場不會動搖」。兩隊伍上月已在南海演習，並已加強巡邏，以對抗中國船隻頻頻出現的威脅。

報道指，儘管菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）嘗試與北京保持友好關係，但數百艘中國船隻近來出現在菲國專屬經濟區，再度引致兩國關係緊張。羅倫沙納呼應杜特爾特的立場，形容杜特爾特「非常堅定且直接」下令軍方「在不開戰情況下，捍衞我們正當權益，維持海域和平」。

雖然仍然認為中國是「好朋友」，但杜特爾特上周也明言：「有些事情真的不能妥協……我希望他們能理解，我也有國家利益要維護。」

路透社／中央社／菲律賓《每日問詢者報》

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