英國「伊利沙伯女皇號」航空母艦戰鬥群前天下午離開母港樸茨茅斯，準備到蘇格蘭參與演習，其後將展開為期半年的印度太平洋之旅，訪問日本、南韓、印度和新加坡等地，被視為向中國展示實力。樸茨茅斯港當天有數千人送別「伊利沙伯女皇號」，官兵亦走到甲板向圍觀群眾道別。

美荷艦隨行 不經台灣海峽

在「伊利沙伯女皇號」出港當天，數以千計民眾齊集樸茨茅斯港揮手送別，更有人預先準備歡送橫額，部分人則舉起英國國旗及威爾斯旗。「伊利沙伯女皇號」戰鬥群部分艦隻駛經地中海東部時，會經土耳其進入黑海。

這艘航母於2014年下水、2017年試航，這次是它首次正式執行任務，屬同一戰鬥群的驅逐艦「鑽石號」及「防衛者號」，以及護衞艦「肯特號」同日較早前亦駛離樸茨茅斯。「伊利沙伯女皇號」將先在蘇格蘭一帶海域參與「打擊戰士」軍演，5月24日正式離開英國，經地中海、蘇彝士運河、阿曼灣、孟加拉灣及馬六甲海峽前往東亞。但「伊利沙伯女皇號」從南海前往日韓時，不會取道台灣海峽，而是繞經台灣以東的太平洋北上。

「伊利沙伯女皇號」這次搭載8架皇家空軍F-35B戰鬥機及10架美國海軍陸戰隊F-35B戰鬥機出發，赴亞洲時將有6艘英軍軍艦、1艘潛艇、14架海軍直升機及1個連的海軍陸戰隊隨行。另外，美軍驅逐艦「沙利文兄弟號」及荷蘭護衛艦「埃弗森號」亦會一同參與「伊利沙伯女皇號」亞洲之旅。

美軍官：行動策劃逾10年

英國海軍准將穆爾豪斯（Stephen Moorhouse）形容，英國具備了不起的軍事力量，而與其他盟友一同合作，亦顯示英國皇家海軍在盟友間的參與。穆爾豪斯稱「伊利沙伯女皇號」將穿越地中海和中東，其後與英國在印太地區的夥伴合作，顯示英軍有志活躍於國際舞台，並在官員認為適合的地點行動。

美國派駐「伊利沙伯女皇號」戰鬥群的海軍軍官多蘭（Simon Doran）稱，今次行動經過逾10年時間策劃，有助英國向潛在對手發放訊息，並可讓盟友相信英國在需要時會出手相助。英國國防部形容，今次任務是「一個世代內離開英國的最大規模海空力量」。

英國廣播公司/英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）