南韓積極推行疫苗注射計劃，至今為近340萬人接種首劑疫苗，佔整體人口6.6%，大部分人接種阿斯利康疫苗。但當地疫苗供應面臨不足，阿斯利康疫苗或在兩天內耗盡。當地公務員上周一（26日）起接種阿斯利康疫苗，兩名警員接種後嚴重不適送院，有公務員坦言不敢接種，亦有專家指縱7成人口接種疫苗，仍難達致群體免疫。

兩警員接種後入院

韓聯社報道，一名55歲警員在上月28日接種疫苗，兩天後出現發冷，本月1日右手突然麻痺，目前在深切治療部接受治療。另一名已接種疫苗的50多歲女警上月29日接種疫苗，當天出現輕微頭痛症狀，之後慢慢出現麻痺症狀，周日（2日）疑似腦出血昏迷送院。

警方周一表示，醫護人員判斷麻痺症狀並非接種疫苗的副作用，但接連發生接種後送院案例，讓警隊人心惶惶。有警員表示，的確因此暫時不打算接種疫苗。亦有人考慮是否接種時感受到公務員身分帶來壓力，「作為要執行公務、成為大眾榜樣的警察，現在有種即使不安也得接種的氛圍」。

阿斯利康疫苗貨量面臨不足

除了副作用問題，南韓亦面對疫苗不足的困境。據預防接種推進團統計，截至周日，阿斯利康已到貨的200多萬劑疫苗，有91.2%已用於首劑接種，只剩不到20萬劑疫苗，可能在2天內耗盡，接種工作可能延誤。

輝瑞疫苗供應亦漸見緊絀。南韓共有211.7萬劑輝瑞疫苗到貨，但現時僅剩52.9萬劑，疫苗備貨並不充裕。而且本周將為28萬人接種第二劑疫苗，同時應付已預約的首劑接種者。當局預計175萬劑輝瑞疫苗將於本月到貨，但未知確切時間。中央政府亦要求各地盡量停止接受預約，應對供貨暫時緊張。

專家︰7成人口接種疫苗仍難群體免疫

南韓當局早前預測7成人口接種疫苗後可群體免疫，但新種傳染病中央臨床委員會主席吳明燉周一表示，很難徹底平息疫情或實現群體免疫目標，認為covid-19最終會像流感一樣與人類共存，人們也需要定期接種疫苗。

吳明燉在記者會上表示，疫苗有效率只能代表預防發病，並不代表能預防多代傳播。而且染疫或接種疫苗後的免疫時效長度亦未知，亦導致疫情難以平息。他建議政府的疫苗接種策略應從根除病毒轉為盡量減少疫情帶來的損害，集中保護高齡和高風險人士。

韓聯社／中央社

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