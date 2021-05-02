【嚴厲反擊】

美國拜登政府上場超過三個月，對北韓的立場取態見雛形，平壤當局昨天作出嚴厲回應，怒斥華盛頓對平壤的敵視立場顯然未有改變，是大錯特錯，揚言北韓將作出對等的回應，警告美國將要面對「無法收拾的」嚴重危機。

北韓昨日透過官方「朝中社」接連發出聲明，向美國與南韓政府連珠炮發。其中北韓外務省美國事務局長權正根，回應拜登上周發表就職百日政策演說到北韓與伊朗核威脅對美國和世界安全構成威脅，指拜登說法不合邏輯，是侵犯北韓核威懾力量的自衞權。

權正根指，拜登的言論「清晰反映他意欲維持美國半個世紀以來對北韓所採取的敵對策略」，指策略已經不合時宜，是「嚴重錯誤」；又說美國所謂的「外交」實質只是掩飾敵意行為的幌子，顯然是批評拜登說要以「外交和果斷遏制」措施應付北韓。拜登的敵意既已明確顯露，北韓不會坐以待斃，權正根警告說，北韓將有對等回應，美國將要面對「非常嚴峻的情況」。

指批評人權辱金正恩

與此同時，北韓外務省發言人亦發聲明，針對指摘華盛頓批評北韓人權狀況，認為是對北韓領袖金正恩的「侮辱」；聲明批評美國這些挑釁言行，反映華府「籌謀對北韓放手一搏」，直言「我們已經給美方充足警告：你若犯我，我必犯你」。

拜登政策演說談到北韓核威脅之外，前日白宮亦宣稱完成對北韓政策檢討，強調繼續追求「朝鮮半島完全無核化」。觀察家指平壤顯然一直密切注視拜登政府對朝取態，且做好準備是會比前朝特朗普時代強硬。

美國智庫「北緯38度」負責人湯恩（Jenny Town）指，北韓這一輪聲明看來跟3月時警告美國對北韓須互敬互重的說法相呼應。「 如今美國持續強調（北韓）威脅，焦點一直放在美朝關係的負面，只會激發負面反應。」

專家指美朝僵局勢持續

另一智庫大西洋理事會的高級研究員、曾任國家情報官員的加洛斯卡斯（Markus Garlauskas）認為，平壤的措詞反映美朝之間的問題不在於用字或策略，而是「更基本的分歧」：金正恩並沒打算棄核亦不會搞政治改革，美國是難以接受一個擁核且侵犯人權的北韓。

南韓首爾梨花女子大學的北韓專家伊斯利（Leif-Eric Easley）估計，假如平壤同意跟美國展開工作層會談，「起點將是朝方凍結核武測試和研發；若然金正恩要硬來，做更多武器測試，華盛頓多半會增加制裁及聯同盟友舉行軍演」，美朝僵局勢將持續一段時間。

路透社/法新社/美聯社