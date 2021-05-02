根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.52億、死亡人數超過319萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,241萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.7萬。印度確診人數超過1,955萬，死亡人數超過21.5萬。巴西確診人數超過1,475萬，死亡人數超過40.7萬。法國確診突破565萬。土耳其、俄羅斯、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、羅馬尼亞、菲律賓等10國確診宗數均超越100萬大關。

印度單日死3,689人創新高

印度周日公佈的數字顯示，染疫死亡人數在過去24小時新增3,689，創疫情爆發以來新高，亦是連續第四天突破3,000大關，累計逾21.5萬人病亡。

印度單日新增392,488宗確診，累計確診突破1,950萬宗。

NDTV報道，印度上月疫情大爆發，共錄得660萬宗新症，4.5萬人病亡，而3月只有約120萬宗新症和5,417人病亡。

被指抗疫不力的總理莫迪周日召開高級別會議，討論採取更多增加氧氣生產和供應的措施，以緩解該國目前面臨的醫用氧氣短缺問題。據印度總理辦公室發表的聲明，新措施包括在製氧廠附近建立臨時染疫病人護理中心，計劃設置1萬張帶有供氧設施的床位；在全國建立約1,500間製氧廠；把現有製氮廠改造成製氧廠。

英國周日宣佈運送另外1,000部呼吸機到印度。外相藍韜文表示，希望能幫助印度解燃眉之急，尤其是為病人提供醫療用氧氣。

法新社／路透社

德國疫情現緩和迹象

德國疫情數據已連續數日呈放緩趨勢。德國醫院協會主席加斯周日表示，德國醫療機構開始初步感受到疫情趨緩的迹象。不過，加斯等多位專家警告稱，目前德國醫療機構和醫護人員仍面臨極高的工作負荷，必須努力將疫情緩和趨勢保持下去。

德國疾控機構當天公佈的新增確診病例和新增死亡人數分別為16,290人、110人。德國「時代在線」實時數據顯示，截至當地時間周日晚20時50分，德國累計確診3,427,861人、死亡83,864人。德國衞生部門截至周六的數據顯示，德國已有超638萬人接種了第二劑疫苗。

德國醫院協會主席加斯（GeraldGass）向《圖片報》表示，近兩周來，德國的每日新增確診人數已維持在一個相對穩定的水平，「這令我們有信心往後不必再擔憂重症患者人數出現幾何級數增長」。加斯同時警告稱，德國國內的醫療機構和醫護人員仍面臨極高的工作負荷，為此必須保持住當前疫情趨緩的趨勢，繼續壓低新增確診人數。目前，德國共有5,029名新冠重症患者正在接受ICU重症監護治療。該數字在今年年初曾一度突破5,500。

德國醫生工會主席約翰娜（Susanna Johna）亦提醒，德國疫情仍未走出最艱難的階段。她表示，只有通過將疫苗接種速度維持在高位，今年夏天才能有望鬆口氣。

對於德國疫情趨緩的原因，德國流行病學家、社民黨籍國會議員勞特巴赫（Karl Lauterbach）表示，該國頂尖醫學專家的警告幫助公眾逐漸明白，在只需幾周時間就能打上疫苗的時候，沒有必要再去違反防疫規定、讓自己染疫。由此，人們調整了自己的行為方式，並最終反映為新增確診人數下降、醫療機構負擔降低。

路透社

阿根廷累計確診破300萬

阿根廷受第二波疫情衝擊，單日新增11,394宗確診、156死亡個案，累計確診人數周日突破300萬。而醫護人員，縱然政府加強防疫措施，但有醫護人員抱怨，醫院床位依然爆滿，醫護人員已經疲憊不堪。

路透社

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