伊朗國營電視台周日引述伊朗官員報道，在英國向伊朗支付4億英鎊（約42.94億港元）的軍方債務後，伊朗將釋放擁有英國及伊朗雙重國藉的女子扎克哈里─拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），另指美國亦同意鬆綁此前扣起的70億美元（約546億港元）伊朗資金，以交換伊朗扣押的囚犯。

報道指協議是由於美國總統拜登受到國會壓力，亟須在解決伊朗問題方面交出成績。

暫不清楚報道是否伊朗強硬派欲擾亂在維也納進行的恢復伊朗核協議的談判。

伊朗青年記者俱樂部（Iranian Young Journalists’ Club）周日亦引述伊朗駐聯合國特使拉萬希（Majid Takht Ravanchi），未能肯定伊朗與美國是否達成「贖金」換人質協議。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）和白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）都指伊朗報道不實。

伊朗囚禁着四名美國人，聯合國兒童基金會退休官員、美籍伊朗裔男子納馬奇（Baquer Namazi）父子、環保人士塔巴茲（Morad Tahbaz）、美籍伊朗商人沙吉（Emad Shargi﹚。

英國亦淡化伊朗國營電視台的報道，說英國繼續探討解決問題的方案，又說「法律討論進行中，暫時不再置評」。

擁有英國和伊朗雙重國籍的扎克哈里—拉特克利夫在伊朗被控參與反伊朗宣傳活動，其律師上周二證實，她被判入獄一年，同時禁止離境一年。

扎克哈里—拉特克利夫是英國路透社屬下慈善部門「湯森路透基金會」的項目經理，2016年4月在德黑蘭機場被捕，及後被控意圖顛覆政府罪成，判囚五年。她在監獄服刑四年，去年3月因疫情在家軟禁，上月底刑滿後被移除電子腳鐐，但隨即面臨參與反對伊朗宣傳活動的新指控。

英國外相藍韜文指伊朗對待扎克哈里—拉特克利夫的方法等同酷刑。

美聯社／英國《衞報》／法新社

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