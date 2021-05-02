歐洲球壇最近爆出「歐洲超級聯賽」風波，歐洲12間大球會宣佈另起爐灶設立歐超聯，不過引來歐洲足協、國際足協及各國足總等組織批評，球迷球員以及教練也大感不滿。英國廣播公司（BBC）分析認為，足球界經歷史上關鍵的一周，雖然計劃隨着10支球隊退出而剎停，但事件對未來足球球壇文化的影響尚未完結。

外國班主優先考慮收益而非球會聲譽

評論指過去20年來海外資金先後入主英超大球會，帶來龐大收入——英超球會曼聯、利物浦及阿仙奴由美國資金擁有，車路士班主是俄羅斯億萬富豪，曼城的金主則來自阿聯酋阿布扎比，班主優先考慮的是球會收益而非聲譽。

經過今次歐超聯風波，評論指無論他們是否有就事件道歉，在班主出售球會前，也不會改變繼續賺取更多收入及吸引新受眾的欲望，特別是目前經濟正受疫情重創。

此外，英格蘭足球的財政不平等情況依然未解決，英超與英冠聯賽存有一定差距。環顧歐洲球壇，意大利及西班牙聯賽缺乏足夠本土競爭，即使是巴塞隆拿、皇家馬德里及祖雲達斯等大球會也有龐大負債，加上賽事轉播權的估價也似見頂，種種因素都促成了今次另起歐超聯爐灶風波。

英超賽會及英格蘭足總有自身商業考慮

英超賽會及英格蘭足總猛烈批評歐超聯計劃，但評論指這些組織也有自身商業考慮。英超官方上季宣佈本土直播部份比賽將採取收費方式，球迷需要單場花費14.95鎊（約151港元）去觀看比賽，此舉引來不少反對聲音，雖然計劃最後取消，但也被批評過於貪婪。

另外，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）持有的天空體育台（Sky Sports）以及旗下評述員明確表明反對歐超聯，評論指這或許只是個人看法，但有意見認為與電視台有逾30年的英超轉播合約不無關係。

英國政界對歐超聯有很大反應，首相約翰遜於個人twitter批評計劃對足球界損害極大，體育大臣杜永敦亦表示英國政府將會盡全力阻止英國球會參與歐超聯計劃。分析認為，英超各大球會多年來落入海外資金手中，但政界似乎樂見這局面發展下去，例如來自沙地的基金去年有意以3億英鎊（約29億港元）收購紐卡素，雖然收購最終未能完成，但當地政界也沒有太多反對聲音。

英國廣播公司

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