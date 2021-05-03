新西蘭總理阿德恩周一出席中國商業峯會，就紐中關係發表演說。對於近期被質疑對華軟弱，阿德恩重申非常關注維吾爾人人權、香港人民自由，以及中國人權問題，形容新西蘭與中國存在分歧，但雙方仍會在抗疫、貿易、環保及氣候變化等議題繼續合作。

阿德恩指出，新西蘭是開放、多元、民主的國家，重視透明度和法治，新西蘭的民選官員會堅守核心價值，她過去亦多次向中國官員談及維吾爾人問題。阿德恩形容：「作為一個政府，我們亦曾就香港人的權利、自由和自治的不利發展發聲」。

新西蘭的主要盟友美國和澳洲近期與中國關係惡化，阿德恩直言經常被問到新西蘭的立場，她形容新西蘭「會在自己的賽道上游」，強調新西蘭與中國1月簽署的自由貿易協定對雙方均有利，新西蘭可拓展對中國的服務業，木材等貨物的關稅亦獲豁免。

兩國關係「非由分歧定義」

阿德恩形容，新西蘭必須承認與中國在某些議題上無法達成共識，儘管兩國關係「不需要由這些分歧定義」，但隨着中國在國際社會的角色變得更重要，雙方體制、利益和價值觀的分歧將更難化解。

阿德恩形容中國與新西蘭的分歧，無論對新西蘭、其他印太國家以至歐洲等地皆是挑戰，促請中國官員遵守國際人權公約、海洋法等跨國協定，強調中國身為聯合國安理會常任理事國之一，在獲得權利的同時亦應承擔義務。

中方：外部勢力編造謊言

中國駐新西蘭大使吳璽回應阿德恩的言論指，新疆和香港問題屬中國內政，形容「所謂的強迫勞動和種族滅絕是徹頭徹尾的謊言」，是由「外部勢力有意編造」，目的是令中國變得不穩定，強調中國會建立環保、開放的經濟，尊重國際貿易與全球化。

路透社/《新西蘭先驅報》

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