美國SpaceX太空船「飛龍號」昨天成功搭載四名太空人由國際太空站返回地球，為自1968年「阿波羅8號」後，美國再度有太空人在夜間回到地球。

「飛龍號」於當地時間昨日凌晨2時57分，成功在佛州西岸彭薩科拉沿岸墨西哥灣降落，歷時僅六個半小時。雖然海面漆黑一片，但在周圍船隻打光下，直播畫面仍能清楚看到太空船以降落傘「濺落」方式返抵地球。船上載着美國太空總署（NASA）的太空人霍普金斯、格洛弗、沃克及日籍太空人野口聰一，他們將回到侯斯頓與家人重聚。

SpaceX任務控制中心作歡迎廣播：「歡迎你們返抵地球，感謝你們駕駛SpaceX。」「參加我們飛行計劃的人士，在這次航行已經獲得6,800萬飛行里數。」霍普金斯笑言：「它們（飛行里數）可以轉換嗎？」公司則回道，他們須自行向市場部查詢。

國際太空站（ISS）目前仍有七名太空人駐守，包括上周乘坐另一艘SpaceX太空船抵達的四名太空人。霍普金斯出發返回地球時表示：「謝謝你的款待。」「我們在地球見。」

53年後再深夜返航

霍普金斯等人去年11月乘坐「飛龍號」抵達ISS，逗留長達167日，為從美國本土發射的任務中，歷時最長的紀錄。他們在太空作多個實驗，包括嘗試在不同的光及土壤上種植小蘿蔔，亦利用模仿人體器官組織的微型晶片，以了解微重力如何影響人類健康及疾病。

「飛龍號」原定上周三返抵地球，但因降落地點的離岸風太強，兩度放棄日間降落的計劃，轉在天氣較緩和的夜間降落。上次有太空人深夜回到地球，已要追溯到近53年前的「阿波羅8號」。

此造就格洛弗在太空度過45歲生日。他在Twitter撰文指：「感激、驚奇、聯繫感。隨着我首個太空任務即將結束，我在生日充滿以上情感，並以此為動力。」另一名太空人野口亦在Twitter紀錄於ISS的最後一夜，他自拍一段用電子琴彈奏的蕭邦離別曲，亦對持續為他加油的民眾表達謝意。

今次被視為民間航天企業與NASA合作的里程碑，亦是讓NASA可結束長期依賴俄羅斯飛船，將太空人送上ISS的局面。「飛龍號」稍後將回到卡納維拉爾角太空軍基地翻新，為未來任務作準備。

美聯社/美國《全國廣播公司》/中央社