日本尚有約兩個月就舉行東京奧運，惟COVID-19未有受控迹象，確診病例已突破60萬，重症數目也創新高。當局此時徵召護士為奧運工作，再激起民怨。

日媒統計，日本周一共有5,900宗新症，總數為604,885；並再有61人死亡，累計10,387宗；重症則有1,050宗，繼1月底再破紀錄。大阪府近期成為重災區，周一增1,057例，連續多日過千，當地醫療資源也漸見緊拙，很多病情惡化的患者也無法入院。

由於變種病毒在多地擴散，政府嚴陣以待。官員料會在連續五日的黃金周假期後，審視原訂本月11日結束的緊急事態，首相菅義偉早前已呼籲民眾假期避免外出，避免病毒再擴散。

不過，東奧官員近日要求抽調500名護士參與奧運後勤工作，以達到徵召1萬名醫護人員的目標，引起醫護界強烈不滿。名古屋資深護士池田幹人表示「除了感到憤怒，還對他們欠缺意識感震驚，展示出人命如何不被重視」。他慨嘆很多醫院連一名護士也難求，但當局還想要500個，反問「為何他們認為這是可行？」

美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）