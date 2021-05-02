除北韓外，伊朗核問題亦是另一個令拜登政府「頭痛」的議題。伊朗傳媒報道，伊朗首席核談判代表前日指，基於目前在維也納達成的協議，期望美國撤銷針對燃油業、銀行和大部份個人和機構的制裁。不過華府就淡化即將出現突破的可能。

伊朗官媒引述副外長阿拉格希說：「針對伊朗能源業的制裁，包括石油、天然氣，或針對汽車業、金融、銀行和港口的制裁，應基於至今達成的協議全部撤銷。」但他未有說明將基於甚麼機制撤銷制裁，或德黑蘭會如何回應華府的要求，並重新遵守核協議，僅說：「我們會繼續談判，直至雙方的立場更貼近，而我們要求亦獲滿足，就可達成協議，不然就自然沒有。」

美國國務院回應時重新提到白宮國安顧問沙利文稱談判處於「不確定階段」，又提到其發言人普賴斯指，各方仍「未觸及任何突破點」、「前路漫漫」。

特朗普於2018年退出伊朗核協議，拜登上任後圖重返協議，有份簽署協議的法國、英國、德國上月開始在維也納任中間人協調談判，中國和俄羅斯亦有參與。消息指拜登有意撤銷部份最嚴厲的制裁。

美允鬆綁546億換囚犯

西方三國英、法、德的外交官就指「還有很多工作要做，但時間太少」，仍未就最重要的事達共識，但指成功非不可能，將加倍努力，希望可於本月21日達成協議，因屆時伊朗與國際原子能總署的協議期限將屆滿。俄方代表則指有進展，但料未來數天不會有突破，周五會恢復談判，表示「謹慎樂觀」。

伊朗國營媒體引述伊朗官員報道，在英國向伊朗支付４億英鎊（約42.94億港元）的軍方債務後，伊朗將釋放擁有英國及伊朗雙重國藉的扎克哈里─拉特克利夫，另指美國亦同意鬆綁此前扣起的 70億美元（約546億港元）伊朗資金，以交換伊朗扣押的囚犯，但普賴斯隨即否認。

路透社