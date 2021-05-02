美國加州聖迭戈對開海面周日早上有懷疑「蛇船」傾覆，至少3死27人送院。

肇事釣魚船在洛馬角（Point Loma）卡布里約國家紀念碑（Cabrillo National Monument）附近傾覆。救生員、美國海岸防衞隊等近100先遣人員、8部消防車、10名醫生等接報後趕到現場，救起30人。國土安全部發言人表示，3人當場死亡。聖迭戈救生員隊隊長羅梅羅（Rick Romero）說，27人因傷送院，有人出現低溫症，但大部份人可自行步上救援車。

羅梅羅說，肇事現場風高浪急又寒冷，到場時發現肇事船隻已經解體。

聖迭戈消防救援局表示，海空搜索到中午仍在進行。由於船在美國聯邦水域出事，聯邦政府部門會接手調查。

當地傳媒報道指，肇事釣魚船經常被用來偷運人蛇越過南部邊境。

美國海關及邊境保衞局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）上周四晚在洛馬角對開17公里近岸海域截獲一艘類似釣魚船，載着21名墨西哥人蛇。兩名蛇頭被捕，將被控以偷運人口罪名。

美國霍士新聞／英國《每日郵報》／美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）