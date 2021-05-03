印度爆發第二波疫情，單日確診個案屢創新高，醫院資源短缺得連床位、氧氣亦不敷應用；染疫死亡數字亦持續攀升，屍體太多令焚化爐也不堪負荷。盡管印度新增確診數字已遠比全球各國多，但學者警告印度官方數字肯定是大幅被低估，並相信真實感染率為現時10倍。

綜觀全球各國的統計數字，當局往往只通報確診個案數字，而非實際的感染率。漏計確診個案幾乎是各國皆有，這是由於檢測往往屬隨機性質，規模亦不夠全面徹底；加上有些人感染後只有輕微甚至無症狀，未必求診或檢測，於是未被察覺。而檢測越多限制，就會越容易遺漏確診個案。

根據世界衞生組織建議，每宗確診個案應該進行10至30次測試。但統計網站「Our World In Data」數據顯示，印度對每宗確診個案僅進行5項測試，美國則進行17項測試，芬蘭進行57項測試。

加拿大多倫多大學教授杰哈（Prabhat Jha）表示，仍然有很多人未接受檢測。他提出：「假如屋內一個人接受檢測，確認是呈陽性，而屋內其他人都開始有病徵，顯然他們都已經中招受感染，那他們為何還要去檢測？」而根據印度過往上升趨勢的模型計算，該國的真實感染率是官方公佈的10倍。

農村染疫死亡人數欠通報

杰哈認為，就算現時數據存在問題，但染疫死亡數字是反映疫情進展更準確的指標，「最大的差距出現在印度農村地區」。農村地區民眾染疫死亡多數未往醫院求診，這些個案往往未及向官方呈報，死者家屬便已把家人殮葬。事實上，印度全國每年不同原因的死亡人數當中，7成人都是來自農村。

報道指，了解疫症爆發的規模和範圍以及其趨勢，有助政府和衞生部門官員訂立應對措施，印度發生的悲劇向全球響起警鐘，提醒人們當防疫措施取消時，這種病毒能夠在未接種疫情的人群中急速擴散。

約翰斯霍普金斯大學印度研究所主席古普塔（ Amita Gupta）上周四在Facebook的視像對話，強調「印度發生的事情關係到整個世界」，呼籲大眾以人道、公眾衞生和保障健康方向關注此事。

美聯社

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