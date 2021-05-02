國際宇航科學院上周舉行行星防禦會議，其間與美國太空總署（NASA）及歐洲太空總署合作，模擬一顆小行星可能在10月撞擊地球，以測試全球專家及機構如何應對有關情況。

來自美國及歐洲的太空專家在首天的模擬演習中，假設他們在4月19日發現一顆名為「2021 PDC」的小行星，當時距離地球約5,700萬公里，預測有5%機會在10月21日撞擊地球。

用核彈效果成疑

在第二天的模擬演習，他們假設在5月2日已確認小行星有100%可能撞擊歐洲或北非，由各國科學家所組成的國際團隊試圖以各種手段，破壞小行星或改變其軌道。他們曾考慮用核彈來炸毀小行星，但效果成疑。

第三天的模擬演習則假設在6月30日有關方面確認小行星會墜落東歐地區。最後一天模擬小行星撞擊前四天，確認小行星將落在德國、捷克、奧地利邊界區域，帶來的衝擊與一個大型核彈無異，屆時能做的就是疏散撞擊區域民眾。

專家認為，地球上現有的技術，在六個月內無法阻止小行星撞擊地球。不過各方強調今次只是模擬演習，NASA行星防禦官員約翰遜（Lindley Johnson）表示，這些演習最終目標是協助溝通，並確保未來倘出現威脅時各界能協調。

《新聞周刊》/Insider